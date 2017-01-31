 مركبات مدرعة ودعم إضافي من ترامب لدعم قوات “سوريا الديمقراطية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بتوجيه من أمير منطقة القصيم : (عقد طاوله تعريفية لأعضاء مجلس المنطقة الجدد) مركبات مدرعة ودعم إضافي من ترامب لدعم قوات “سوريا الديمقراطية” بعد إقالة وزيرة العدل .. ترامب يطيح بمسؤول الهجرة رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة يتفقد الجنادرية قيادي بالمعارضة السورية: نرفض الالتفاف حول مرجعية جنيف السفارة الأمريكية في تل أبيب : إعفاء الإسرائيليين اليهود المولودين في الدول الـ7 من حظر السفر الأمريكي مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى مذكرة التفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة الخارجية اليمنية تدين استهداف مبنى التنسيق والتهدئة في ظهران الجنوب والفرقاطة السعودية عدد من الفعاليات المنوعة ضمن مشاركة جامعة الملك خالد فرع تهامة بمهرجان محايل أدفأ قوات النظام الإيراني تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة “عبادان” الأحوازية وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي أصحاب المبادرات الشابة العمل : بإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق شروط البرنامج عليهم

مركبات مدرعة ودعم إضافي من ترامب لدعم قوات “سوريا الديمقراطية”

مركبات مدرعة ودعم إضافي من ترامب لدعم قوات “سوريا الديمقراطية”
المناطق - وكالات

أعلن مصدر عسكري كردي اليوم الثلاثاء أن المرحلة القادمة من حملة تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بسوريا تهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائيا وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم في محافظة دير الزور جنوبا.

 وأضاف المصدر طالباً عدم ذكر اسمه “المرحلة القادمة من الحملة ضد داعش بسوريا تهدف إلى عزل الرقة نهائياً عن محيطها الجغرافي، ومن أجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة – دير الزور. لكن هذه المهمة ستكون قاسية.”

 من ناحية أخرى، قال طلال سلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية “هناك تحضير لعمل جديد ستقوم به قوات سوريا الديمقراطية باتجاه تنظيم داعش الإرهابي خلال أيام معدودة.” ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وأضاف أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة زودت حلفاءها السوريين بمركبات مدرعة لأول مرة مما يوسع الدعم منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقال المتحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي يتضمن وحدات حماية الشعب الكردية، “إن المركبات المدرعة وناقلات الجند وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام”.

 

إلى ذلك، أشار إلى أنه على الرغم من أن العدد قليل “إلا أنه دليل على أن هناك بوادر دعم.” وتابع:” سابقا لم يكن يأتينا بهذا الشكل. كان يأتينا… أسلحة خفيفة وذخائر وهذه هي المرة الأولى التي يأتينا فيها هذا الدعم العسكري بهذا الشكل.”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>