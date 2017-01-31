بتوجيه من أمير منطقة القصيم : (عقد طاوله تعريفية لأعضاء مجلس المنطقة الجدد)

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بعقد لقاء تعريفي لأعضاء مجلس المنطقة الجدد ، الذين صدرت موافقة الأمر السامي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، على تعيينهم وهم 15 عضواً بمجلس منطقة القصيم للفترة السابعة ، التي بدأت من مطلع عام 1438 ولمدة أربع سنوات ، من خلال تنفيذ “الطاولة التعريفيه الخاصة بدور أعضاء مجلس المنطقة من الأهالي في تحقيق تطلعات المواطنين ، وما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات في المنطقة” ، حيث سيقدمها مختصين في المجال التدريبي والمهني من إمارة المنطقة ، وذلك في مقر ديوان الإمارة.

كما سيناقش اللقاء نظام المناطق والأمور المتعلقة بأدوار الأعضاء في المجلس ، وأهمية ان يكون للأعضاء دورٌ بارز في تمثيل مختلف شرائح المجتمع ، وإبداء المقترحات السديدة لما فيه مصلحة المنطقة وأبنائها ، وضرورة تقديم كل مامن شأنه المساعدة على نهوض المنطقة ، وبحث آلية عمل مجالس المناطق لكي تصل إلى تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين تحت ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – ، الذين لا يألون جهداً لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء ، لضمان تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع المواطنين ، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.