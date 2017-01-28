 عسيري : استهداف الفرقاطة السعودية عمل تخريبي ومؤشر خطير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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عسيري : استهداف الفرقاطة السعودية عمل تخريبي ومؤشر خطير

عسيري : استهداف الفرقاطة السعودية عمل تخريبي ومؤشر خطير
المناطق - وكالات

بعد أقل من 24 ساعة من الهجوم الإرهابي الذي استهدف الفرقاطة السعودية غرب ميناء الحديدة في اليمن، أعلن اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع قناة “الحدث” أن انطلاق الهجمات من ميناء الحديدة واستهداف الفرقاطة السعودية عمل تخريبي ومؤشر خطير.

وأضاف “الفرقاطة السعودية كانت تراقب السفن التي تدخل لميناء الحديدة”، مشيراً إلى أن الميليشيات تعمل بشكل عشوائي وهي تستهدف أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأوضح إن “ميناء الحديدة من أهم الموانىء التي تستخدم لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد التجارية للداخل اليمني، وبالتالي انطلاق الهجمات الإرهابية من ميناء الحديدة سيؤثر على انتاجية وعمل الميناء وهذا جزء من العمل التخريبي للميلشيات الإنقلابية”.

واضاف أن “التهديد الإرهابي في اليمن يشمل الحوثيين والقاعدة معا وهما وجهان لعملة واحدة ويعملان مع بعضهما”.

وهذا هو الحدث الرابع الذي يستهدف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر على يد الميليشيات الإنقلابية، فالأول كان ضد سفينة اغاثة اماراتية والثاني والثالث استهدف سفن أميركية.

هذا وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها، الثلاثاء، تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية.

وأوضحت قيادة التحالف في بيانها أن “السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة، إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة، ما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة”، وتم التحكم بالحريق وإطفائه من قبل الطاقم.

وقد نتج عن ذلك “استشهاد 2 من أفراد طاقم السفينة، وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة”، حسب التحالف.

وأضافت القيادة أن “السفينة السعودية واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات، فيما واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها”.

 

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