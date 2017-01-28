 درع التميز الذهبي لمجلس شباب منطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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درع التميز الذهبي لمجلس شباب منطقة عسير

درع التميز الذهبي لمجلس شباب منطقة عسير
المناطق - أبها

حصل مجلس شباب منطقة عسير على درع التميز الذهبي للمسؤولية الاجتماعية وشهادة التميز  والذي تقدمه المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية تقديراً لدور المجلس في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال الفترة الماضية وتتويجاً لإنجازاته وأعماله لخدمة المجتمع والشباب بصفة خاصة , وتأتي هذه الجائزة تقديراً للمبادرين والداعمين وتحفيزاً لجهودهم في ضل تزايد الإهتمام الدولي والمجتمع العربي بالمسؤولية الاجتماعية وقد تسلم الجائزة أمين مجلس شباب منطقة عسير عادل ال عمر في حفل اقامته المنظمة في فندق روضة البستان في مدينة دبي .
من جهة اخرى رفع امين مجلس شباب منطقة عسير شكره وتقديره لسمو رئيس المجلس على ما يقدمه من دعم ورعاية لفئة الشباب والمجلس خاصة كانت خير معين لتحقيق رؤية سموه وما هذه الجائزة إلا تتويجاً لمسيرة من الدعم والرعاية والاشراف على كل برامج وفعاليات المجلس.
وقال ال عمر إن مجلس شباب منطقة عسير يعمل وفق رؤية سموه على تحقيق تطلعات الشباب وأن يكون الجهة الحاضنة لكل المبادرات لتهيئة الاجواء المناسبة لتحقيق طموحات الشباب وبلورتها على ارض الواقع وقد حقق خلال الفترة الماضية عشرات البرامج والمبادرات التي تصب في خدمة الشباب مقدماً شكره الجزيل للمنضمة على جهودها في دعم المسؤولية الاجتماعية وتقديرها للمجلس .

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