 مزاد على عقال أبو نورة يصل لـ 7 ملايين متابع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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مزاد على عقال أبو نورة يصل لـ 7 ملايين متابع

مزاد على عقال أبو نورة يصل لـ 7 ملايين متابع
المناطق - متابعات

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاغ #مزاد_على_عقال_ابو_نوره الذي وصل عدد تغريداته إلى 558 تغريدة، فيما بلغ عدد من شاهد الهاشتاغ 7.079.653 مليون متابع، وذلك حتى ساعة إعداد الخبر.

وكان عدد المغردين من الرجال في الهاشتاغ 90.9%، والإناث 9.1%، ووصل عدد المستخدمين المتفاعلين مع الهاشتاغ إلى 462 متفاعلاً. وكان الشاب فيصل العمري الذي التقط عقال فنان العرب محمد عبده  قال: “ليست لدي فكرة عن القيمة التي سأجنيها من بيع العقال، وبصراحة لم أفكر في فتح مزاد عليه بصورة جدية”.

وأضاف: “هذه الهدية من فنان العرب غالية علي ولا أفكر في بيعها على أقل تقدير في الفترة الحالية”، ملمحاً أن هناك عدة أسباب قد تزيد سعر العقال من وجهة نظره، أولها أنه لفنان العرب ومن مقتنياته الشخصية الخاصة، وكون هذه الحفلة جاءت بعد فترة إيقاف الحفلات الغنائية في المملكة.

وتابع: “حفلة جدة 2017 تحمل مناسبة مهمة تتمثل في أنها أول حفلة في “الجوهرة” وشهدت عودة محمد عبده للغناء في جدة بعد حوالي 9 أعوام، وأن هذه المناسبة تكمن أهميتها أنها جاءت بعد قرار إلغاء حفلتين كانتا مقررتين في سبتمبر الماضي، إضافة إلى أن هذه الحفلة هي الأولى بعد تصريح فنان العرب الشهير الذي تمنى فيه أن يعود الفن السعودي من المنفى”.

لكل تلك الأسباب، يرى فيصل العمري أن قيمة عقال فنان العرب ستكون مرتفعة فيما لو فكر ببيعه مستقبلاً. واعتبر فيصل أن عقال فنان العرب بالنسبة للسعوديين تفوق أهميته منديل كوكب الشرق أم كلثوم الذي بيع بـ5 ملايين دولار، وأن عشاق “أبو نورة” ومحبي فنه ربما يدفعون مبلغاً باهظاً فيما لو عرضه للبيع قياساً بمسيرته الممتدة التي جاوزت 50 عاماً، عاصر فيها الجيل الذهبي للأغنية العربية، على حد وصفه.

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