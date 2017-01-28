انطلاق فعاليات مهرجان الربيع السادس بمركز حي العزيزية بتعليم مكة

أطلق مركز حي العزيزية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة فعاليات مهرجان الربيع السادس المقامة خلال إجازة الفصل الدراسي الأول والذي نفذته منسوبات المركز تحت قيادة مديرة النادي فائزة باسكران .

استهدف البرنامج الطالبات وذلك بهدف تعزيز المباديء والقيم الوطنية والاجتماعية في نفوسهن واستثمار أوقات فراغ الطالبات من خلال ممارسة أنشطة تعليمية وترويحية تلبي الاحتياجات النفسية ،وتنمي شخصياتهن في الجوانب الاجتماعية والعقلية وإيجاد بيئة جاذبة وآمنة داخل الأحياء لجذب الطالبات وأولياء أمورهن وسكان الحي وجذب القطاع العام والخاص للإستثمار في أندية مدارس الحي (الشراكة المجتمعية) واستثمار المرافق والمنشآت المدرسية داخل الأحياء وإقامة أندية في الفترة المسائية.

تضمن المهرجان العديد من البرامج والمشاركات وذلك من قبل الثانوية السادسة والأربعون ومتوسطة عرعر والابتدائية ١١٩والروضة الرابعة. ومن مشاركات المهرجان ( مشاركة أمي جنتي ) ،(العفيفة الطاهرة )،( خطى رحلتي )و (وكيف أقوي إيماني )، كما احتوى المهرجان على نادي رياضي وتدربت الطالبات على أنشودة الألوان ، هذا وقد قدمت الدكتورة وفاء محضر دورةً بعنوان (التحول الوطني في رؤية ٢٠٣٠) ونفذ المهرجان برنامجاً بعنوان (ورتل القران ترتيلا) ،كما عقد من خلال الفعاليات لقاءً توعوياً تحت شعار ( كيف تحمي طفلك ؟) ثم اختتم المهرجان برحلة ترفيهية.