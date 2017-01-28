هيئة الهلال الأحمر تكمل استعداداتها للمشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 )

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي كافة استعداداتها للمشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31) وذلك بمتابعة مباشرة من معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم ؛ وسيبدأ استقبال زوار جناح الهيئة في المهرجان منذ انطلاقته بشكل رسمي في الموقع الذي تم تخصيصه لمشاركة الهيئة هذا العام في ساحة التوسعة الجديدة بجوار المدخل الجنوبي الأسبق .

وكانت استعدادات الهيئة قد بدأت باكراً منذ الإعلان الرسمي عن موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله – لإقامة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في موعده لهذا العام 1438 هـ – 2017 ، حيث وجه معالي رئيس الهيئة بتشكيل فريق عمل من جميع إدارات الهيئة لتقديم ما يتناسب وتوقعات ضيوف هذا الحدث الوطني السنوي الكبير .

وقد حرصت الهيئة على أن يخرج زائر جناح الهيئة الكريم بالمعلومة والفائدة والترفيه بالإضافة إلى الهدايا القيمة للأسرة والطفل لاسيما الحقيبة الاسعافية المكتملة والتي تحظى بإقبال مجتمعي على اقتنائها والاستفادة منها في الأعوام الماضية ؛ وأيضاً من خلال الأركان التعريفية التي تخص كل إدارةٍ على حده ، حيث سيكون هناك بمشيئة الله أركان تثقيفية ودورات تدريبية مباشرة تتناسب ومختلف الفئات والأعمار، كما تم تكثيف الحضور النسوي و الأسري من خلال تفعيل دور متطوعي الهلال الأحمر التثقيفي والعملي ، وسيتم إطلاع الزائر الكريم والمتلقي الذي لم تمهله ظروفه للحضور على كافة مستجدات الجناح بشكلٍ يومي ومباشر من خلال رسائل إعلامية وأخبار للصحف اليومية وحسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على موقع الهيئة

كما حرصت الهيئة على القيام بدورها الفاعل والدائم من خلال مشاركة مسعفي الهلال الأحمر الميدانيون والذين سينتشرون على رقعة أرض مهرجان الجنادرية؛ وسيغطون كامل أيام المهرجان بفترتيه الصباحية والمسائية من خلال ( 20 ) فرق اسعافية منتشرة في جميع أرجاء المهرجان و(130) متطوع ومتطوعة بخلاف الفرق الراجلة لتغطية الحضور المكثف للمهرجان في أيام وساعات الذروة ومباشرة أي طارئ لا سمح الله .