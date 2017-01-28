 أمير الرياض يعزّي أسرة القصبي في وفاة والدهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الرياض يعزّي أسرة القصبي في وفاة والدهم هيئة الهلال الأحمر تكمل استعداداتها للمشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) انطلاق فعاليات مهرجان الربيع السادس بمركز حي العزيزية بتعليم مكة مزاد على عقال أبو نورة يصل لـ 7 ملايين متابع درع التميز الذهبي لمجلس شباب منطقة عسير عسيري : استهداف الفرقاطة السعودية عمل تخريبي ومؤشر خطير مقتل أروى البغدادي المطلوبة للسلطات السعودية في اليمن بتوجيه من أمير منطقة القصيم : (عقد طاوله تعريفية لأعضاء مجلس المنطقة الجدد) مركبات مدرعة ودعم إضافي من ترامب لدعم قوات “سوريا الديمقراطية” بعد إقالة وزيرة العدل .. ترامب يطيح بمسؤول الهجرة رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير متعب بن عبدالله يتفقد الجنادرية قيادي بالمعارضة السورية: نرفض الالتفاف حول مرجعية جنيف

أمير الرياض يعزّي أسرة القصبي في وفاة والدهم

أمير الرياض يعزّي أسرة القصبي في وفاة والدهم
واس - الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , بزيارة اليوم لأسرة القصبي لتقديم العزاء والمواساة في وفاة والدهم قاسم بن عثمان القصبي ـ رحمه الله ـ .
وعبر الأمير فيصل بن بندر عن تعازيه لأبناء الفقيد ( عثمان ، وعمر ، وناصر ، ووليد ، وفهد )، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي , ومعالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم بن عثمان القصبي , سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .
من جهتهم أعربوا أسرة القصبي عن شكرهم لأمير الرياض على تعازيه ومشاعره الطيبة ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته , وأن يحفظ البلاد تحت ظل قيادتها الرشيدة .

C3hoX_7WIAAWvyg C3hoX_8WIAERYeM

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>