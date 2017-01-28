بعد أن تجاهلت الخطوط السعودية كفاءات الوطن .. الخطوط القطرية توظف سعودية لإدارة العلاقات الحكومية

أكدت مصادر وفقا لـ “مكة” أمس، صحة تعيين السعودية شروق بنت منصور بن سلطان كمديرة للعلاقات الحكومية وشؤون هيئة الطيران بالخطوط القطرية في المملكة.

وبين المصدر “تحتفظ الصحيفة باسمه” أن السعودية شروق تم استقطابها للعمل في الخطوط القطرية قبل 6 أشهر، وتعمل في المكتب الرئيسي للخطوط القطرية بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الخطوط القطرية كانت قد استقطبت مجموعة من الكوادر السعودية في مكاتبها بالسعودية وقطر، وأن هناك 4 سعوديات يعملن في مكتب الخطوط القطرية بجدة.

وذكر أن السعودية شروق بنت منصور بن سلطان تحمل شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة اليمامة، ولديها خبرات طويلة في مجالات التسويق والعلاقات العامة.