 4 إصابات بحريق منزل بأم الساهك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“التقاعد” تزود “حساب المواطن” ببيانات 800 ألف مستفيد وأسرهم 45 وظيفة شاغرة في جامعة جازان تعرف على أضرار الاستحمام اليومي على الصحة جامعيون مبتعثون يحصدون التصنيف الذهبي لجمعيتهم في بريطانيا للعام الحالي “محافظ المخواة” يستقبل رئيس بلدية المحافظة مُسنّو دار الرعاية بحائل بضيافة الشومر 4 إصابات بحريق منزل بأم الساهك ولي ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة لوكهيد مارتن بعد أن تجاهلت الخطوط السعودية كفاءات الوطن .. الخطوط القطرية توظف سعودية لإدارة العلاقات الحكومية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى صنعاء يجتمع بمساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية في اليمن بدءاً من غد الأربعاء .. منطقتا القصيم والرياض تتأثر بكتلة هوائية باردة جداً خلال إطلاعه على برامجه.. أمير القصيم: كثافة الزوار دليل على نجاح مهرجان ربيع بريدة

4 إصابات بحريق منزل بأم الساهك

4 إصابات بحريق منزل بأم الساهك
المناطق - الدمام - منال الدوسري
اندلع حريق في منزل بأم الساهك الساعة “7.08” مساء أمس الثلاثاء مكون من دورين وملحق وانحصر الحريق في صالة جلوس بالدور الثاني ، نتج عن الحريق إحتجاز طفلين
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقية العقيد منصور الدوسري قامت فرق الإنقاذ والإطفاء بإخراج المحتجزين كما نجم عن الحادث 4 إصابات ( رجل – إمرأه – طفل 4 سنوات – طفله سنتين ) بإختناقات والطفله بإختناق وحروق سطحيه في القدم وتم نقلهم الي المستشفي عن طريق الهلال الاحمر ووضعهم الصحي مطمئن ولله الحمد .
وأضاف أن سبب الحريق إلتماس كهربائي في المكيف .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>