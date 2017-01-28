4 إصابات بحريق منزل بأم الساهك

اندلع حريق في منزل بأم الساهك الساعة “7.08” مساء أمس الثلاثاء مكون من دورين وملحق وانحصر الحريق في صالة جلوس بالدور الثاني ، نتج عن الحريق إحتجاز طفلين

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقية العقيد منصور الدوسري قامت فرق الإنقاذ والإطفاء بإخراج المحتجزين كما نجم عن الحادث 4 إصابات ( رجل – إمرأه – طفل 4 سنوات – طفله سنتين ) بإختناقات والطفله بإختناق وحروق سطحيه في القدم وتم نقلهم الي المستشفي عن طريق الهلال الاحمر ووضعهم الصحي مطمئن ولله الحمد .

وأضاف أن سبب الحريق إلتماس كهربائي في المكيف .