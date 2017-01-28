 مُسنّو دار الرعاية بحائل بضيافة الشومر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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مُسنّو دار الرعاية بحائل بضيافة الشومر

مُسنّو دار الرعاية بحائل بضيافة الشومر
المناطق - حائل

تجسيدًا للدور الاجتماعي والإنساني لرجال الأعمال بمنطقة حائل، استقبل الأستاذ عبدالمحسن الشومر نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمنطقة حائل إلى جانب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ فريح بن محمد العيّاد، ومدير الدار الأستاذ حمود بن فهد الهديرس، في استراحته.

واعتبر الشومر بأن استضافتهم تقع ضمن واجبات أفراد المجتمع تجاه كبار السن الذين يجب معاملتهم كآباءنا، ويجب الاهتمام بجوانبهم النفسية ضمن واجباتنا الاجتماعية، وهذه الفئة من أهم فئات المجتمع الذي يجب أن نُكرِّمها وهم بحاجة كبيرة لهذا الاهتمام من المجتمع.

وقدَّم مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بحائل حمود الهديرس، شكره وتقديره إلى الأستاذ عبدالمحسن الشومر على استضافة نزلاء الدار.

من جانبه، أشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرح العيّاد، إلى أن دار الرعاية الاجتماعية بمنطقة حائل تقدم خدمات جليلة للمسنين الذين لا عائل لهم، وأن الدار تقدم لهم خدمات الإيواء والإعاشة والكسوة والاهتمام بصحتهم وتغذيتهم في ظل الدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ودعم معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص.

وقدَّم العيّاد شكره وتقديره للأستاذ عبدالمحسن الشومر على دعوته لنزلاء الدار، وللجهود المتميزة من مدير الدار الأستاذ حمود الهديرس وجميع الزملاء لما يقدمونه من جهود جبار في خدمة المسنين، ومتطلعين لمزيد من الجهد والبذل والعطاء.

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