 “محافظ المخواة” يستقبل رئيس بلدية المحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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“محافظ المخواة” يستقبل رئيس بلدية المحافظة

“محافظ المخواة” يستقبل رئيس بلدية المحافظة
المناطق - الباحة

استقبل محافظ المخواة  الدكتور محمد بن جمعان دادا في مكتبه رئيس بلدية محافظة المخواة الأستاذ محمد بن خميس العويفي بحضور وكيل المحافظة الأستاذ محمد بن صالح العويفي.
واستمع رئيس البلدية  إلى حديث المحافظ الذي رحب به وجرى خلال اللقاء مناقشة دور البلدية في تطوير المحافظة وتنميتها وفقاً لتوجيهات وتطلعات سمو أمير منطقة الباحة وتمنى بن دادا له ولزملاءه في بلدية المحافظة كل التوفيق.

بدوره عبر رئيس بلدية محافظة المخواة عن شكره واعتزازه لمحافظ المخواة على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع  والارتقاء بالخدمة التي تقدمها البلدية في المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة بعد قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ  الإداري والذي يقضي بتدوير عمل قيادات بعض من بلديات منطقة الباحة وذلك لإثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات والعويفي من الكفاءات القيادية الإدارية وتدرج في العمل القيادي البلدي حيث عمل مساعداً لرئيس بلدية محافظة قلوة ثم انتقل رئيساً لبلدية محافظة الحجرة أثناء تأسيسها ثم انتقل رئيساً لبلدية محافظة القرى بعدها صدر القرار بنقله رئيساً لبلدية محافظة المخواة .

ومن جانبه قام رئيس بلدية المحافظة في وقت سابق  بجولة على أقسام البلدية التقى خلالها رؤساء الأقسام وموظفي البلدية وقام بزيارة ميدانية للمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة

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