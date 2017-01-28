جامعيون مبتعثون يحصدون التصنيف الذهبي لجمعيتهم في بريطانيا للعام الحالي

‎حصلت الجمعية السعودية بجامعة كاردف بمقاطعة ويلز البريطانية على التصنيف الذهبي للعام الحالي 2017 م وذلك عن مشاركة اعضاء الجمعية الفاعلين في انشطة اتحاد الجمعيات والتي تميز من خلاها الطلبة المبتعثين السعوديين في الجامعة برئاسة رئيس الجمعية الدكتور عارف المطيري ومستشار الجمعية الدكتور أحمد الكراني ونائب الرئيس الأستاذ عادل القحطاني والسكرتير الخاص المهندس عبدالرحمن الصايل ومدير برنامج الدورات المهندس بندر البشري والأستاذ محمد المالكي ومدير برنامج النقاش العلمي الدكتور عيسى المستنير والأستاذ أحمد القرني ومدير قسم الإعلام الأستاذ حامد المطيري ومدير العلاقات العامة الأستاذ عبدالمجيد الحمود ورئيسة القسم النسائي الأستاذة ندى القحطاني.

‎وقد أشار مستشار الجمعية أحمد الكراني بأن الجمعية حققت ذلك بعد أن نفذت وبحرفيه عالية من قبل أعضاء مجلس الإدارة الخطة التي تم اعتمادها في بداية عمل الجمعية .

من جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور عارف المطيري بان المبتعثين السعوديين حققوا الكثير من الانجازات سواء في بريطانيا او على مستوى مواطن الابتعاث وهذا ما يؤكد قدرة الشاب السعودي على البذل والعطاء والجد والاجتهاد وتقديم الافكار والرؤى التي من شانها ان ترفع من مستوى العلم حيث ان الشاب السعودي مؤهل كغيره من المبتعثين على مستوى العالم ويحظى بالدعم والمساندة من الجهات الحكومية المختلفة الامر الذي يجدر به خلق فرص اكبر للابتكار والتحليل والمشاركة الفعالة على المستوى العالمي وحصول الجمعية على التصنيف الذهبي جاء بعد توفيق الله ثم بتظافر الجهود لكافة اعضاء الجمعية ما يؤكد العزيمة والاصرار على تحقيق الانجازات ، وهذا التميز حقق خلال الربع الاول من أنشطة اتحاد الجمعيات بالجامعة حيث يخضع هذا التصنيف وخاصة الذهبي لثلاثين معيارا يجب تحقيقها خلال عام دراسي ، وقد تم تحقيقها خلال الفصل الدراسي الأول من قبل الجمعية السعودية بتعاون جهود طاقمها الجديد للعام 2017 واختتم الدكتور المطيري حديثه بالشكر لأعضاء الجمعية والنادي السعودي بكاردف على دعمهم المستمر للجمعية وكافة انشطتها داعيا العلي القدير ان يوفق المبتعثين والمبتعثات لكل مافيه خير لبلدنا العظيم