تعرف على أضرار الاستحمام اليومي على الصحة

الكثير منا يعتقد أن الاستحمام اليومي و كثرة العناية بالنظافة و استخدام الكثير من مواد التنظيف، هو أفضل السبل للوقاية من الأمراض و التخلص من الجراثيم و البكتريا، إلا أن دراسة جديدة أثبتت عكس ذلك، و إليكم التفاصيل.

أضرار الاستحمام اليومي:

أظهرت نتائج دراسة جديدة نشرت في صحيفة الاندبندنت البريطانية لمركز العلوم الجينية بجامعة ولاية يوتا الأمريكية أن الإفراط في أمور النظافة الشخصية وخاصة الاستحمام قد يلحق ضررا بالصحة ، لأنها تتسب في ازالة بكتيريا الـميكربويم، وعدم وجود هذه البكتيريا يعرض الجسم لكثير من الأمراض خاصة أمراض الجهاز المناعي و الهضم و القلب.

الميكربويم هي مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش على الجلد و اللعاب و الفم وفي العين و القناة الهضمية وهي تشمل البكتيريا و العتائق و الفطريات، وتؤكد الدراسات أن الجسم البشرى لديه حوالى 100 تريليون خلية، ويحمل حوالي عشرة أضعاف عدد الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء فقط، وهي ضرورية لصحة الإنسان.

وأشارت الدراسة إلى ورقة البحث التي نشرت عام 2013 وربطت بين الاستحمام كل يوم والإصابة بحب الشباب، إذ تم اكتشاف نوع من البكتيريا الآكلة للعرق يمكن أن تعالج حب الشباب والجروح الخطيرة.

ووجد الباحثون، أن البكتيريا التي تسمى” تأييض الأمونيا” – مكون رئيسي من العرق – قد تحسن صحة الجلد ويمكن أن تستخدم لعلاج اضطرابات الجلد.