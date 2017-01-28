45 وظيفة شاغرة في جامعة جازان

أعلنت جامعة جازان عن توفر (45) وظيفة شاغرة على فئة المستخدمين وبدء الأجور (عمال) للعمل في عدد من كليات الجامعة، وجاءت الوظائف بالمسميات، “عامل، سائق، مراسل مكتبي، مستخدم، حارس”.

واشترطت الجامعة على المتقدمين:

– القدرة على القيام بعمل الوظيفة.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– حسن السيرة والسلوك.

– حائز على مؤهل مناسب لشغل الوظيفة.

– غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن مضى على إنتهاء تنفيذ الحد أو السجن 3 سنوات على الأقل.

– غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار 3 سنوات على الأقل

وأفادت بأنه على الراغبين في الالتحاق بالوظائف المذكورة أعلاه الحضور إلى إدارة الحركة والنقل بالجامعة.