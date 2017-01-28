 “التقاعد” تزود “حساب المواطن” ببيانات 800 ألف مستفيد وأسرهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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“التقاعد” تزود “حساب المواطن” ببيانات 800 ألف مستفيد وأسرهم

“التقاعد” تزود “حساب المواطن” ببيانات 800 ألف مستفيد وأسرهم

قال فهد بن عبدالله الصالح المتحدث الرسمي للموسسة العامة للتقاعد، أن الموسسة زودت برنامج حساب المواطن بيانات 800 ألف متقاعد ومستفيد وأسرهم، مشيرا إلى أن هذا العمل يهدف الى تحقيق مفاهيم الالكتروني مع جميع الجهات الحكومية.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات محدثة للاستفادة منها في تحديد الأهلية والاستحقاق لمستفيدي برنامج حساب المواطن عن طريق قناة إلكترونية آمنة، تضمن أمن وسلامة المعلومات الخاصة بالمتقاعدين ومنع الأطراف غير المصرحة من الوصول اليها، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأضاف الصالح، أن هذا الربط يأتي في إطار عزم الموسسة على توقيع (اتفاقية تبادل المعلومات ) مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي يتم بموجبها تبادل البيانات آليا بين الجهتين وتقديم خدمات إلكترونية تتيح لكافة الأطراف الاستعلام عن البيانات المطلوبة وفق منظومة عمل متطورة.

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