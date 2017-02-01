 “صعيدي” يقتل 7 من أفراد عائلته بـ 90 رصاصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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“صعيدي” يقتل 7 من أفراد عائلته بـ 90 رصاصة

“صعيدي” يقتل 7 من أفراد عائلته بـ 90 رصاصة
المناطق - وكالات

قتل رجل بإحدى قرى محافظة قنا في صعيد مصر، أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته بالرصاص صباح أمس، ثم استسلم للشرطة عند وصولها، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون الاثنين.

وأوضح المسؤولون، أن الرجل وهو مزارع ميسور الحال في الثانية والأربعين من عمره أطلق 90 رصاصة من بندقيته الآلية صباح الإثنين، قرابة الساعة السادسة صباحاً على كل من كانوا في المنزل، وأرداهم قتلى وهم أطفاله الخمسة (ثلاثة اولاد وابنتان) الذين كانت أعمارهم تراوح بين سنة واحدة و10 سنوات وزوجته وشقيقته.

ومكث الرجل بعد ذلك في المنزل واستسلم للشرطة لدى وصولها. وبعد تحقيق أولي، أحالت الشرطة المتهم إلىالنيابة العامة. ولم تعرف دوافع هذه الجريمة التي وقعت في قرية فاو التابعة لمدينة دشنا بمحافظة قنا (حوالى 650 كيلومتراً جنوب القاهرة).

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