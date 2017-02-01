 قوات الشرعية تحرر معسكرا للصواريخ غرب تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. مواطن يهدم أسوار منزله ليحوله إلى مضيف دائم للعابرين شاهد.. جولة الأمير متعب في الجنادرية وتفقده للقافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله في هذه الحالات الثلاثة.. “حساب المواطن” سيسترد المبالغ المصروفة للمواطنين الإرهابي منفذ هجوم مسجد كيبيك “عاشق” لترامب والجيش الإسرائيلي قوات الشرعية تحرر معسكرا للصواريخ غرب تعز “صعيدي” يقتل 7 من أفراد عائلته بـ 90 رصاصة “التقاعد” تزود “حساب المواطن” ببيانات 800 ألف مستفيد وأسرهم 45 وظيفة شاغرة في جامعة جازان تعرف على أضرار الاستحمام اليومي على الصحة جامعيون مبتعثون يحصدون التصنيف الذهبي لجمعيتهم في بريطانيا للعام الحالي “محافظ المخواة” يستقبل رئيس بلدية المحافظة مُسنّو دار الرعاية بحائل بضيافة الشومر

قوات الشرعية تحرر معسكرا للصواريخ غرب تعز

قوات الشرعية تحرر معسكرا للصواريخ غرب تعز
المناطق - وكالات

أعلن قائد عسكري يمني مشارك في عملية الرمح الذهبي “استعادة القوات لمعسكر الصواريخ غرب تعز بدعم من التحالف العربي، وإطلاق عملية استعادة بلدة الخوخة المجاورة للمخا، فيما أكد سكان محليون أن طيران التحالف العربي قصف آليات تابعة للانقلابيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالقرب من الخوخة”.

وقال القائد العسكري المشارك في القوات، فهمي العوذلي: “قوات الشرعية استعادت معسكر الصواريخ غرب تعز، وتم تطهير المناطق المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي”، مشيراً إلى أن “الشرعية أطلقت عملية استعادة بلدة الخوخة”.

وأضاف أن “عزيمة المقاتلين مرتفعة والطيران العسكري التابع للتحالف حقق أهدافاً بدقة عالية”، مؤكداً أن “استعادة الخوخة سيكون قريباً”، مؤكداً أن “عملية الرمح الذهبي هدفها استعادة ميناء الحديدة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>