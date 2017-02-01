قوات الشرعية تحرر معسكرا للصواريخ غرب تعز

أعلن قائد عسكري يمني مشارك في عملية الرمح الذهبي “استعادة القوات لمعسكر الصواريخ غرب تعز بدعم من التحالف العربي، وإطلاق عملية استعادة بلدة الخوخة المجاورة للمخا، فيما أكد سكان محليون أن طيران التحالف العربي قصف آليات تابعة للانقلابيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالقرب من الخوخة”.

وقال القائد العسكري المشارك في القوات، فهمي العوذلي: “قوات الشرعية استعادت معسكر الصواريخ غرب تعز، وتم تطهير المناطق المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي”، مشيراً إلى أن “الشرعية أطلقت عملية استعادة بلدة الخوخة”.

وأضاف أن “عزيمة المقاتلين مرتفعة والطيران العسكري التابع للتحالف حقق أهدافاً بدقة عالية”، مؤكداً أن “استعادة الخوخة سيكون قريباً”، مؤكداً أن “عملية الرمح الذهبي هدفها استعادة ميناء الحديدة”.