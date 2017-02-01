شاهد.. جولة الأمير متعب في الجنادرية وتفقده للقافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله

تفقد وزير الحرس الوطني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير متعب بن عبدالله اليوم الجنادرية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر المهرجان، نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبدالمحسن التويجري ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد الناهض ورؤساء اللجان وعدد من المسؤولين في وزارة الحرس الوطني.

واستهل زيارته بتفقد المنصة الرئيسة واطلع على التجهيزات الجارية لاستضافة حفل الدورة 31 الذي سيشرفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غدا الذي يبدأ بسباق الهجن السنوي الكبير والحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة.

وشملت الزيارة مركز العمليات الأمنية بالجنادرية الذي ستشارك فيه مختلف الوحدات الأمنية في سبيل راحة الزوار وتسهيل مهمة المشاركين والمزودة بالشاشات وأجهزة المراقبة الأمنية على مدار الساعة في جميع المواقع داخل قرية الجنادرية ومختلف مرافقها وفي مواقف السيارات والطرق المؤدية إلى الجنادرية.

واستمع الأمير متعب بن عبدالله إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل في مركز العمليات. ثم تفقد أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في المهرجان وتجول داخل الجنادرية واطلع على المقرات والأجنحة الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية.

ثم انتقل الأمير متعب بن عبدالله إلى مقر الدولة الضيف لهذا العام جمهورية مصر العربية، حيث كان في استقباله السفير المصري لدى المملكة ناصر حمدي الذي صحبه في جولة داخل المقر واستمع إلى شرح مفصل عن مشاركة مصر في المهرجان وما ستقدمه من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية لزوار الجنادرية تتضمن محاضرات وندوات والفنون الشعبية والمقتنيات التي تعبر عن الثقافة والتراث في جمهورية مصر العربية، إضافة لما تتضمنه من عرض لأبرز المنجزات الحضارية والاقتصادية.

ثم انتقل بعد ذلك إلى الجناح الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية الذي أنشئ تحت عنوان القافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله قيم وحكمه 2018، وكان في استقباله نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة عبد اللطيف بن علي السيف، الذي قدم لسموه شرحا عن الجناح، وما يشتمل عليه من صور ومقتنيات وما يرصد من مبادرات وإنجازات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدا لعزيز ـ رحمه الله ـ في جميع المجالات وكذلك القاعات الخاصة بزوار المعرض وجناح الطفل، واستمع لشرح عن مكونات الجناح عن طريق تقديم.

وقال الأمير متعب بن عبدالله في ختام الجولة “بداية يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه وتشريفه لنا جميعا بافتتاح المهرجان وهذا مصدر اعتزاز لنا في الحرس الوطني ولجميع الجهات المشاركة في المهرجان وللوطن بشكل عام”.

وأضاف “الجنادرية ولله الحمد نجحت في تجسيد وحدة هذا الوطن الغالي وترابطه من خلال وجود جميع أبناء الوطن على أرض الجنادرية عبر مقرات إمارات المناطق التي قامت بجهد كبير في سبيل إبراز وإظهار إرث وتراث كل منطقة بالشكل المشرف وأنتهزها فرصة لأشكر كل إخواننا في دول الخليج على مشاركتهم الإيجابية المميزة وكذلك مشاركة الجهات الحكومية التي تعد جزءا مهما في الجنادرية لأنها تبرز الوجه الحضاري للمملكة وتقدمها في جميع المجالات، كما أنها فرصة لكل وزارة أو هيئة بتقديم منجزاتها والتعريف بها”.