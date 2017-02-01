تغريدة مؤلفة “سلسلة هاري بوتر” عن منفذ هجوم مسجد كيبيك .. تكتسح تويتر

بعد أن وصفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية مرتكب جريمة مسجد مقاطعة كيبيك بكندا الذي تسبب بمقتل 6 مصلين بـ “الذئب المنفرد”، اكتسحت تغريدة للكاتبة البريطانية الشهيرة جي كي رولينج، مؤلفة سلسلة هاري بوتر، موقع تويتر هذا اليوم، بعد أن كتبت بطريقة ساخرة وهي تفصل بين الكلمات وكأنها تملي الصحيفة ببطء لتفهم: “إنه. إرهابي. وليس. ذئبا. منفردا”، حيث أعاد قرابة 120 ألف مغرد التغريدة على صفحاتهم.

وتسبب هذا الوصف بموجة اعتراض، حيث طالب ناشطون بوصف منفذ الهجوم بـ “الإرهابي”، معتبرين أنه قام به انطلاقا من قناعات فكرية عنصرية تكونت بعد تأثره بحملات موجهة ضد المسلمين.

ويأتي هذا الوصف بعد موجات من الجدال المتواصل حول تحيز الجهات الإعلامية الغربية في تصنيف الإرهاب، وتجنبهم وصف غير المسلمين ممن يرتكبون جرائم إرهابية بـ “الإرهابيين”.