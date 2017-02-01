“كبار العلماء” : “داعش” يسكن “تويتر”.. فاحذروهم

حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع من تغلغل داعش الإرهابي في مواقع التواصل الاجتماعي لشحن السعوديين ضد دولتهم، والتغرير بهم، ونشر الشائعات والكذب لتمرير أهدافهم.

وقال المنيع، إن البلاد مستهدفة من الدواعش، وأعداء الدولة، ويجب على المواطنين عدم الإصغاء لهم». وشدد على أهمية المسؤولية التي تقع على عاتق أبناء الوطن، من متلقين ومستمعين للخطابات التي تعج بالغيبة والنميمة داخل وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: “على الجميع أن يتقي الله وألا يتفاعل مع هذه السموم التي هي مثار الفتن، والاضطرابات، والقلق الأمني”.