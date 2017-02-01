 “كبار العلماء” : “داعش” يسكن “تويتر”.. فاحذروهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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“كبار العلماء” : “داعش” يسكن “تويتر”.. فاحذروهم

“كبار العلماء” : “داعش” يسكن “تويتر”.. فاحذروهم
المناطق - الرياض

حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع من تغلغل داعش الإرهابي في مواقع التواصل الاجتماعي لشحن السعوديين ضد دولتهم، والتغرير بهم، ونشر الشائعات والكذب لتمرير أهدافهم.

وقال المنيع، إن البلاد مستهدفة من الدواعش، وأعداء الدولة، ويجب على المواطنين عدم الإصغاء لهم». وشدد على أهمية المسؤولية التي تقع على عاتق أبناء الوطن، من متلقين ومستمعين للخطابات التي تعج بالغيبة والنميمة داخل وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: “على الجميع أن يتقي الله وألا يتفاعل مع هذه السموم التي هي مثار الفتن، والاضطرابات، والقلق الأمني”.

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