ضرب شقيقه بلوح خشبي بسبب خلاف رياضي.. فسقط قتيلا

قتل شاب (18 عاما) شقيقه اليوم في قرية الأرواق التابعة لمركز الشقيري بمحافظة ضمد في منطقة جازان، إثر خلاف رياضي بينهما.

ووفق التفاصيل، فإن عبدالله عيسى العبسي (طالب في المرحلة المتوسطة) اختلف مع شقيقه ثابت (طالب في المرحلة الثانوية) خلال ممارستهما الرياضة في الملعب، ليتطور الخلاف إلى شجار بعد عودتهما إلى المنزل، إذ بادر الجاني بضرب أخيه بلوح خشبي على مؤخرة رأسه وتم نقله إلى مستشفى العيدابي، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وإيداع الضحية ثلاجة الموتى لحين انتهاء التحقيقات. وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أنه تم القبض على القاتل بمحافظة ضمد وأودع التوقيف ليتم استكمال القضية.

وبين أن مركز شرطة الشقيري تبلغ من مستشفى العيدابي بوصول مصاب في العقد الثاني من عمره وهو في حالة حرجة، وقد فارق الحياة لاحقا، لافتا إلى أنه من خلال المعاينة لوحظت إصابة دامية في مؤخرة الرأس، وفقاً لـ”عكاظ”.

ومن إجراءات الاستدلال الأولية تبين أن الجاني شقيقه البالغ من العمر 18 عاما، إذ قام بضربه على مؤخرة رأسه نتيجة خلاف بينهما، مستخدما لوحا خشبيا ولاذ بالفرار.