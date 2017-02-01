 ضرب شقيقه بلوح خشبي بسبب خلاف رياضي.. فسقط قتيلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نادي “الهلال” يكرم أسر ٨٢ شهيدآ في محافظة الشهداء محافظ محايل يشهد الأمسية الثقافية للجالية السودانية منطقة الباحة تنهي استعداداتها للمشاركة في مهرجان الجنادرية 31 أمير عسير يستقبل آل خزيم المتنازلين عن المقيم الصومالي فيديو صادم.. رجل يفتح النار على المدعوين بحفل زفاف لهذا السبب تعرف على تاريخ “العقال” عند العرب .. ودلالاته الكثيرة بريطانيا تنتفض ضد ترامب.. 1.6 مليون يرفضون زيارته والبرلمان يتدخل ضرب شقيقه بلوح خشبي بسبب خلاف رياضي.. فسقط قتيلا “كبار العلماء” : “داعش” يسكن “تويتر”.. فاحذروهم تغريدة مؤلفة “سلسلة هاري بوتر” عن منفذ هجوم مسجد كيبيك .. تكتسح تويتر شاهد.. مواطن يهدم أسوار منزله ليحوله إلى مضيف دائم للعابرين شاهد.. جولة الأمير متعب في الجنادرية وتفقده للقافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله

ضرب شقيقه بلوح خشبي بسبب خلاف رياضي.. فسقط قتيلا

ضرب شقيقه بلوح خشبي بسبب خلاف رياضي.. فسقط قتيلا
المناطق - الرياض

قتل شاب (18 عاما) شقيقه اليوم في قرية الأرواق التابعة لمركز الشقيري بمحافظة ضمد في منطقة جازان، إثر خلاف رياضي بينهما.

ووفق التفاصيل، فإن عبدالله عيسى العبسي (طالب في المرحلة المتوسطة) اختلف مع شقيقه ثابت (طالب في المرحلة الثانوية) خلال ممارستهما الرياضة في الملعب، ليتطور الخلاف إلى شجار بعد عودتهما إلى المنزل، إذ بادر الجاني بضرب أخيه بلوح خشبي على مؤخرة رأسه وتم نقله إلى مستشفى العيدابي، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وإيداع الضحية ثلاجة الموتى لحين انتهاء التحقيقات. وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أنه تم القبض على القاتل بمحافظة ضمد وأودع التوقيف ليتم استكمال القضية.

وبين أن مركز شرطة الشقيري تبلغ من مستشفى العيدابي بوصول مصاب في العقد الثاني من عمره وهو في حالة حرجة، وقد فارق الحياة لاحقا، لافتا إلى أنه من خلال المعاينة لوحظت إصابة دامية في مؤخرة الرأس، وفقاً لـ”عكاظ”.

ومن إجراءات الاستدلال الأولية تبين أن الجاني شقيقه البالغ من العمر 18 عاما، إذ قام بضربه على مؤخرة رأسه نتيجة خلاف بينهما، مستخدما لوحا خشبيا ولاذ بالفرار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>