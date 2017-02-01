 تعرف على تاريخ “العقال” عند العرب .. ودلالاته الكثيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نادي “الهلال” يكرم أسر ٨٢ شهيدآ في محافظة الشهداء محافظ محايل يشهد الأمسية الثقافية للجالية السودانية منطقة الباحة تنهي استعداداتها للمشاركة في مهرجان الجنادرية 31 أمير عسير يستقبل آل خزيم المتنازلين عن المقيم الصومالي فيديو صادم.. رجل يفتح النار على المدعوين بحفل زفاف لهذا السبب تعرف على تاريخ “العقال” عند العرب .. ودلالاته الكثيرة بريطانيا تنتفض ضد ترامب.. 1.6 مليون يرفضون زيارته والبرلمان يتدخل ضرب شقيقه بلوح خشبي بسبب خلاف رياضي.. فسقط قتيلا “كبار العلماء” : “داعش” يسكن “تويتر”.. فاحذروهم تغريدة مؤلفة “سلسلة هاري بوتر” عن منفذ هجوم مسجد كيبيك .. تكتسح تويتر شاهد.. مواطن يهدم أسوار منزله ليحوله إلى مضيف دائم للعابرين شاهد.. جولة الأمير متعب في الجنادرية وتفقده للقافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله

تعرف على تاريخ “العقال” عند العرب .. ودلالاته الكثيرة

تعرف على تاريخ “العقال” عند العرب .. ودلالاته الكثيرة
المناطق- الرياض

“العقال”، الذي بات جزءاً من اللباس السعودي الذي تطور عبر الزمن، وتحول إلى رمز يفتخر به، قال عنه الباحث التاريخي حيدر الناصر، أن العقال المقصب (الشطفة) الذي اشتهر بوضعه الملك عبدالعزيز بعد فتحه المملكة، يتخذ شكلاً هندسياً خماسي الأضلاع ويُكتفى بتغطية أضلاعه بخيوط الصوف الأبيض، وفقاً لـ”العربية نت”.

وأضاف أن العقال المقصب لا يلبس من قبل عامة الناس، فهو في الغالب من ملابس الطبقات العالية من الملوك والأمراء والشيوخ سواء في السعودية أو دول الخليج، وقد اشتهر العقال المقصب ذو الشطفة المزراة باسم عقال فيصل.

أما عن تاريخ العقال، فأشار الناصر إلى أن العرب قديماً استخدموه لربط الناقة من أجل تثبيتها في مكان ما، وحين يرغبون التنقل بها يضعونه فوق الغترة أو غطاء الرأس لحين حاجتهم إليه عند التوقف عن المسير لمعاودة ربط الناقة به، والبعض يشير إلى أنه السوط الذي يضربون به الدواب لحثها على المسير، وعند انتهاء الحاجة منه، يحتفظون به على رؤوسهم لمعاودة استخدامه فيما بعد.

وعرف سكان الجزيرة العربية بوضع العقال منذ القدم، إذ له دلالات ومعانٍ كثيرة عند رجال العرب فهو ليس جزءاً من الزي العربي فقط، بل رمزاً للرجولة والأصالة، ويوجد العقال بأنواع وألوان كثيرة لكن الدارج منها والمتعارف هو اللون الأسود.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>