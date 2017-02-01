تعرف على تاريخ “العقال” عند العرب .. ودلالاته الكثيرة

“العقال”، الذي بات جزءاً من اللباس السعودي الذي تطور عبر الزمن، وتحول إلى رمز يفتخر به، قال عنه الباحث التاريخي حيدر الناصر، أن العقال المقصب (الشطفة) الذي اشتهر بوضعه الملك عبدالعزيز بعد فتحه المملكة، يتخذ شكلاً هندسياً خماسي الأضلاع ويُكتفى بتغطية أضلاعه بخيوط الصوف الأبيض، وفقاً لـ”العربية نت”.

وأضاف أن العقال المقصب لا يلبس من قبل عامة الناس، فهو في الغالب من ملابس الطبقات العالية من الملوك والأمراء والشيوخ سواء في السعودية أو دول الخليج، وقد اشتهر العقال المقصب ذو الشطفة المزراة باسم عقال فيصل.

أما عن تاريخ العقال، فأشار الناصر إلى أن العرب قديماً استخدموه لربط الناقة من أجل تثبيتها في مكان ما، وحين يرغبون التنقل بها يضعونه فوق الغترة أو غطاء الرأس لحين حاجتهم إليه عند التوقف عن المسير لمعاودة ربط الناقة به، والبعض يشير إلى أنه السوط الذي يضربون به الدواب لحثها على المسير، وعند انتهاء الحاجة منه، يحتفظون به على رؤوسهم لمعاودة استخدامه فيما بعد.

وعرف سكان الجزيرة العربية بوضع العقال منذ القدم، إذ له دلالات ومعانٍ كثيرة عند رجال العرب فهو ليس جزءاً من الزي العربي فقط، بل رمزاً للرجولة والأصالة، ويوجد العقال بأنواع وألوان كثيرة لكن الدارج منها والمتعارف هو اللون الأسود.