 فيديو صادم.. رجل يفتح النار على المدعوين بحفل زفاف لهذا السبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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فيديو صادم.. رجل يفتح النار على المدعوين بحفل زفاف لهذا السبب

المناطق - وكالات

قام رجل بفتح النار على الضيوف في حفل زفاف بالبرازيل، بعد أن كان يسير بهدوء وراء العريس والعروسة قبل أن يستخرج مسدسه ويبدأ في إطلاق الرصاص.

الرجل واسمه أمبرتو فيريرا دوس سانتوس، قام بجرمه هذا في حفل العرس المقام بداخل إحدى الكنائس في يمويرو دي أناديا بالبرازيل.

وقال في التحقيقات انه استهدف أب وابنه كانا يحضران كشهادين في العرس بسبب ثأره على ولده الذي فقده.

وظهر المشهد في كاميرا خاصة في الكنسية، في حين أن المشاهد الأخيرة من الضرب لم تتضح وسمع صراخ المدعوين فقط وهم يتدافعون إلى الخروج من المكان. وقد أصيب ثلاثة أشخاص في الحادثة، أحداهم امرأة ما زالت في العناية المركزة.

وقالت الشرطة أن الرجل كان يستهدف بالفعل رجلا موجود في الحفل يعتقد بأنه له علاقة بمقتل ابن الجاني. وقال شهود إن أمبرتو كان قد ركن سيارته بالخارج وفي البدء واجه الرجل المتهم في قضية ابنه واسمه ادميلسون قبل أن يبدأ بعدها في اطلاق النار على المدعوين.

لكن أحد الحضور رفض التصريح باسمه قال بحسب “ميل اونلاين”: “ليس من الواضح إن كان الأمر يتعلق فعلا باستهداف ادميلسون لأنه كان طليقا يسير في شوارع المدينة، فما الفكرة في استهدافه فقط هنا في العرس وتهديد الآخرين؟!”.

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