أمير عسير يستقبل آل خزيم المتنازلين عن المقيم الصومالي

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين صباح اليوم بمكتبه بالإمارة المواطن مداوي بن عوض بن علي آل خزيم القحطاني الوكيل الشرعي عن المواطن مداوي بن علي بن جبران آل خزيم القحطاني وأسرته والذي تنازل عن القاتل أحمد بن محمد عبدالله يوسف صومالي الجنسية الذي كان سببا في مقتل ابنهم لاحق بن مداوي بن علي آل خزيم القحطاني لوجه الله تعالى ثم لشفاعة سمو ولي العهد وشفاعة سمو أمير منطقة عسير .

وأوضح سموه أن قيامهم بالتنازل عمل عظيم وأجره كبير وهي بادرة إنسانية نبيلة , مبيناً سموه أن العفو والصفح من شيم الرجال , سائلاً سموه الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة مشيرا إلى أن ذلك ليس مستغرب على أبناء الوطن .

وأعرب ذوي المقتول بأن شفاعة سمو ولي العهد وشفاعة سمو أمير المنطقة مقدرة وهي أقل ما تقدم لولي الأمر .

حضر اللقاء المندوب الدائم للسفارة الصومالية محمد موسى وأمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي وعدد من ممثلي الجالية الصومالية بمنطقة عسير.