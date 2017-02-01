محافظ محايل يشهد الأمسية الثقافية للجالية السودانية

شهد محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي مساء اليوم الأمسية الثقافية التي أقامتها الجالية السودانية بحضور نائب القنصل العام بمحافظة جدة العقيد علي محجوب ، ورئيس الجالية السودانية بمحايل فضل الله سغيرون ، وكانت الأمسية قد بدأت بالقرآن الكريم ، ثم كلمة الجالية السودانية القاها بالنيابة فضل الله صغيرون الذي أوضح من خلالها عن سعادته بحسن الرعاية التي تجدها الجالية على مستوى المملكة ، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ محايل وللجهات الأمنية ومشائخ ونواب القبائل واللجنة المنظمة ، على ماتجده الجالية من تعامل مميز .
ثم القى نائب القنصل العام العقيد علي محجوب قدم من خلالها شكره الجزيل للمحافظ وللشعب السعودي ، على ماتجده الجالية من تسهيلات وتعامل يدل على أصالة الشعب السعودي الكريم .
عقب ذلك قدمت فرقة البطاحين لوحة تراثية نالت إستحسان الحضور . عقب ذلك قدمت أنشوده وطنية القاها عدد من أطفال الجالية السودانية ، ثم القى الشاعر عبد الله عبد الخالق الدوسري قصيدة نالت أستحسان الحضور.
بعد ذلك القى محافظ محايل محمد المتحمي كلمة أوضح من خلالها شكره الجزيل للجالية السودانية على هذه المشاركة المميزة ، كما رحب بنائب القنصل العام العقيد علي محجوب ، مؤكدآ أن هذه المشاركة كانت مميزه وإضافة لمهرجان محايل أدفأ وقال : لاشك أن هذا المساء الذي أحيته الجالية السودانية يختلف عن أي مساء آخر ، وهذا الشعب السوداني الوفي الذي تتلمذنا على أيدي عدد من المعلمين الذين كان لهم اليد الطولى في ترسيخ العلم ونشر القيم بين الطلاب منذ سنوات عدة ، وجميل أن تلتقي الرياض والخرطوم على أرض محايل لهذا العام ، نحن نكن التقدير والإحترام لهذا الشعب الوفي الذي لم نشاهده ، إلا في مواقف الرجال والإنسانية ، ولانستغرب أن رياض نجد والخرطوم في هذا المساء يجسدان عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين ، والشعب السوداني الأصيل مازال وسيبقى يجسد السمات الخاصة في حسن الجواروالتعامل المميز ، مضيفآ أن الشعب السوداني حريص على البناء والتنمية والتطور ، لقد عطرتم المساء فأنتم أهل المكان ونحن ضيوفكم في هذا المساء بتاريخكم المشرف وتراثكم الأصيل ، السودان وردة نستنشق عبيرها في هذا المساء الأخوي ، كل الشكر والتقدير للشعب السوداني الأصيل وعلى رأسها قيادة السودان ممثلة في رئيس الدولة عمر البشير .
عقب ذلك كرمت الجالية محافظ محايل بدرعا تكريميا ، فيما كرم المحافظ نائب القنصل العام بدرع تكريمي يحمل شعار محايل أدفأ ، كما كرمت الجالية عدد من مدراء الإدارات الحكومية وأمين لجنة التنمية السياحية بدروع تكريمية .
وفي نهاية الأمسية قدمت فقرة غنائية قدمها الفنان عادل عثمان الطيب .
محافظ محايل يشهد الأمسية الثقافية للجالية السودانية
شهد محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي مساء اليوم الأمسية الثقافية التي أقامتها الجالية السودانية بحضور نائب القنصل العام بمحافظة جدة العقيد علي محجوب ، ورئيس الجالية السودانية بمحايل فضل الله سغيرون ، وكانت الأمسية قد بدأت بالقرآن الكريم ، ثم كلمة الجالية السودانية القاها بالنيابة فضل الله صغيرون الذي أوضح من خلالها عن سعادته بحسن الرعاية التي تجدها الجالية على مستوى المملكة ، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ محايل وللجهات الأمنية ومشائخ ونواب القبائل واللجنة المنظمة ، على ماتجده الجالية من تعامل مميز .
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