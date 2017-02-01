نادي “الهلال” يكرم أسر ٨٢ شهيدآ في محافظة الشهداء

كرمت إدارة نادي الهلال اليوم وبحضور محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي ومدير المركز الإعلامي بالنادي ياسر الطلاسي أسر 82 شهيدآ من محافظة محايل عسير، وتسلم التكريم عدد من ذوي وأبناء شهداء الواجب .

من جانبه قدم المحافظ ” المتحمي ” شكره الجزيل لإدارة نادي الهلال ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الأمير نواف بن سعد على هذا التكريم الذي قدمته لذوي وأبناء شهداء الواجب ، وقال : لاشك أن بادرة الهلال بتكريم الشهداء ليست بغريبة فهو النادي الذي عرف بوقوفه إلى جوار عدد من لاعبي الهلال والأندية الأخرى في مد يد العون والمساعدة ، والهلال له حضور مميز وخاصة في الجوانب الإنسانية والمبادارات الخيرية ، مؤكدآ أن نادي الهلال هو أول نادي يقوم بتكريم أسر الشهداء . متطلعا أن تحذوا الأندية الأخرى حذو الهلال في تكريم هؤلاء الشهداء الذين عطروا بدمائهم الزكية حدود الوطن ، وقدموا أغلى مايملكون وهي أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي ، والذي مهما قدمنا له لن نوفيه حقه أبدآ . وقال : بإسمي وأسم أهالي محايل وأسر الشهداء نقدم الشكر الجزيل لإدارة نادي الهلال التي بادرت وبدون تردد في تكريم الشهداء . وفي نهاية التكريم قدم المحافظ ” المتحمي درعآ تكريميا لمدير المركز الإعلامي بنادي الهلال ” الطلاسي ” يحمل شعار محايل أدفأ ، و قدمت إدارة الهلال درعا تكريميا للمحافظ ” المتحمي ” يحمل شعار نادي الهلال .