مسؤول بالداخلية: تهديدات “شامون 2” مستمرة

أكد المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية الثلاثاء أن مخاطر فيروس “شامون 2” لا تزال مستمرة، داعيًا إلى عدم التهاون بأمن المعلومات في الأجهزة الحكومية، خصوصًا بعد نجاح الأجهزة المتخصصة في التصدي لهجوم ضرب عددًا من الخوادم الحكومية.

وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال الدكتور عباد العباد، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتواصل، في المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، إن “مسألة الحماية يجب أن تكون مستدامة ومستمرة”، مشيرا إلى أن المركز خاطب الجهات الحكومية والمؤسسات الحيوية بشأن منع حدوث أي اختراق إلكتروني، والوصول إلى مستوى عالٍ من النضج، لدرء أي هجوم جديد.

وأضاف أن “التهديدات لا تتوقف… ولم ينته (شامون2)، إذ إن الفيروس كان خاملا وموجودًا في كثير من الأجهزة الحكومية، وأراد عبر الهجمة الأخيرة أن يعمل على إعادة التنشيط مرة أخرى عبر تدوير البيانات.”

إلى ذلك، شدد على ضرورة الالتفات إلى الثغرات الأمنية الموجودة في خوادم بعض الأجهزة الحكومية، إضافة إلى الانتباه إلى أهمية عدم إعطاء صلاحية المستخدمين إلا للأشخاص ذوي الثقة.

وأشار إلى أن المركز عمل خلال الفترة الماضية على محاور عدة، منها الاستجابة إلى الحوادث الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية، إضافة إلى تحليل الفيروس الذي ضرب عددًا من الأجهزة الحكومية، ومعرفة طريقة البرمجة الخبيثة.