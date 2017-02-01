كيف جذب “إنستغرام” مستخدمي “سناب شات”؟

أشار تقرير جديد إلى تمكن خدمة مشاركة الصور إنستغرام من استقطاب مستخدمي سناب شات عبر ميزة القصص Stories، حيث يوضح التقرير حصول انخفاض في عدد مشاهدات قصص سناب شات بنسبة بين 15 و40% بعد إطلاق إنستغرام لميزة القصص على تطبيقها في 2 أغسطس/آب الماضي.

وتسببت فيس بوك، الشركة الأم لخدمة مشاركة الصور إنستغرام، بالكثير من المتاعب لخدمة التراسل بالفيديو سناب شات، خصوصاً بعد جلبها ميزة القصص المتطابقة تقريباً مع نفس الميزة التي تعتبر جزء أساسي من خدمة سناب شات وجذبها للمزيد من المواهب.

ويعتمد التقرير الجديد على بيانات العشرات من مقدمي خدمات تحليل المعلومات والبيانات ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى، حيث أكدت تلك البيانات على تراجع أعداد مستخدمي قصص سناب شات منذ إطلاق خدمة مشاركة الصور لميزة القصص خاصتها.

كما أكدت تلك المصادر على حدوث نمو سريع في عدد مشاهدات قصص إنستغرام وزيادة في معدل المشاركة، قابله تراجع في متوسط عدد مشاهدات قصص سناب شات بنسبة بين 20 و30% خلال الفترة الواقعة بين شهري أغسطس/آب الماضي وحتى منتصف شهر يناير/كانون الثاني الحالي.

وارتفع عدد مستخدمي قصص إنستغرام منذ إطلاقها قبل 25 أسبوعاً ليصل إلى 150 مليون مستخدم يومياً، وهو يماثل تقريباً نفس عدد المستخدمين الذي يقال ان تطبيق سناب شات يمتلكه حتى تاريخ يونيو/حزيران 2016، وذلك بعد حصول نمو سريع لعدد المستخدمين الذي كان متوقفاً عند 110 مليون مستخدم يومي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2015.

وقال نيك شيشرون الرئيس التنفيذي لمنصة Delmondo لبرمجيات الأفكار الإبداعية وتحليلات الفيديو بان متوسط عدد مشاهدي قصص سناب شات قد انخفض بنحو 40% منذ بداية شهر أغسطس/آب إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتعمل منصة Delmondo على مساعدة الناشرين والمبدعين والعلامات التجارية في قياس ومعرفة مدى تأثير مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وقد قامت الشركة بتحليل 21500 قصة سناب شات لمعرفة مدى الانخفاض الحاد.

وقد تأثر العديد من مشاهير التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت بإطلاق إنستغرام لميزة القصص خاصتها، وصرحت على سبيل المثال إحدى المشاهير بأن عدد مشاهدات قصصها على سناب شات انخفضت من 150 ألف مشاهدة إلى 90 ألف مشاهدة في الفترة بين شهري أغسطس/آب 2016 ويناير/كانون الثاني 2017.

وقد تشكل قصص إنستغرام مشكلة كبيرة لشركة Snap، الشركة الام لتطبيق سناب شات، وذلك مع اتجاهها في وقت لاحق من هذا الأسبوع لطرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار، كما تعمل فيس بوك على تجربة ميزة القصص ومحاولة جلبها إلى منصتها الرئيسية خلال الأشهر القليلة المقبلة، جنباً إلى جنب مع وجود خدماتها للتواصل واتس اب وماسنجر.