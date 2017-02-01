 بالصور.. أول ظهور لبشار الأسد بعد أخبار “الجلطة الدماغية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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بالصور.. أول ظهور لبشار الأسد بعد أخبار “الجلطة الدماغية”

بالصور.. أول ظهور لبشار الأسد بعد أخبار “الجلطة الدماغية”
المناطق_وكالات

كشفت مصادر إعلامية أن بشار الأسد التقى، اليوم الثلاثاء، في مقره الخاص بدمشق، عدداً من صُنَّاع المدينة وضواحيها، في محاولة واضحة للرد على واقعة إصابته بـ‘‘جلطة دماغية‘‘ مؤخراً.

وتناول اللقاء الضرر الذي لحق بمنشآت صناعية من جراء الأزمة السورية، ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صوراً للأسد في الاجتماع، وقال الأسد: ‘‘إن إرادة الحياة عند السوريين من أهم عوامل صمود سوريا في وجه ما تتعرض له‘‘ بحسب ‘‘روسيا اليوم‘‘.

ونشر المكتب الصحفي للرئاسة السورية في دمشق، مساء الجمعة، تنويهاً تحدث فيه عن الإشاعات التي غزت الإنترنت ومواقع التواصل بخصوص تدهور صحة بشار الأسد.

وكانت أنباء انتشرت مؤخراً حول تعرض الأسد لـ‘‘جلطة دماغية‘‘ نقل على إثرها إلى مشفى الشامي، في دمشق الأسبوع الماضي.

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