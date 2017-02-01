مصادر: بدء حظر بيع التبغ ومشروبات الطاقة لمَن دون 18 عاماً

قالت مصادر مطلعة إن وزارة الشؤون البلدية والقروية عمّمت جميع أمانات المناطق، بالبدء في تطبيق حظر بيع مشروبات الطاقة والتبغ لمَن دون 18 عاماً، مشيرة إلى أن التطبيق الفعلي بدأ في بعض المحافظات.

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ” أن الأمانات ستأخذ التعهدات اللازمة على المراكز التجارية التي تخالف القرار وتوجه لها الإنذار.

وأشارت إلى رصد عدد من المحال التجارية في محافظة جدة خالفت القرار وتم توجيه الإنذار لها وأخذ التعهدات بعدم بيع منتجات التبغ ومشروبات الطاقة لمَن هو دون سن الـ 18، كما تم تغريم بعض المحال التجارية بسبب مخالفتها.

وناشدت أمانة جدة بحسب المصدر، سكان المحافظة التعاون في التبليغ عن المخالفات التي يرصدونها، وذلك عن طريق عمليات الأمانة الرقم (940) أو عبر حساب الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.