 “حساب المواطن”: السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال لمَن يتلاعب في البيانات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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“حساب المواطن”: السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال لمَن يتلاعب في البيانات

“حساب المواطن”: السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال لمَن يتلاعب في البيانات
المناطق_الرياض

حذّر برنامج “حساب المواطن” الراغبين بالتسجيل لديه، من التلاعب بالبيانات أثناء التسجيل أو إرسال أي معلومات خاطئة، متوعداً مَن يقوم بذلك بتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير بحقه، والذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وتوقيع غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال.

وألزم البرنامج الراغبين في التسجيل بالموافقة على إقرار وتعهد يفيد بصحة كل البيانات والوثائق التي تم تسجيلها والإفصاح عنها، وتحمل الآثار القانونية في حال ثبوت العكس، والالتزام بتحديث البيانات لدى البرنامج كلما طرأ تغيير على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأحد التابعين.

وأكد البرنامج أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطّلاع على الحسابات البنكية والاستثمارية أو حسابات الشركات والمؤسسات ومثيلاتها التي امتلكها المتقدم للتسجيل أو امتلك جزءاً منها، وطلب أي معلومات ائتمانية أو استثمارية أو مالية.

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