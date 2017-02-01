استقبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي اليوم معالي وزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم في المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض .
ويستضيف المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) هذا العام جمهورية مصر الشقيقة ( دولة ضيف الشرف للمهرجان ) .
بعد ذلك صحب معالي وزير الثقافة والإعلام , معالي وزير الثقافة المصري إلى مقر الدولة الضيف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) .
كما كان في استقباله سفير دولة مصر لدى المملكة ناصر حمدي .
مصر ضيف شرف الجنادرية 31.. وزير الثقافة يستقبل نظيره المصري
استقبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي اليوم معالي وزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم في المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض .
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