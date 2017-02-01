 مصر ضيف شرف الجنادرية 31.. وزير الثقافة يستقبل نظيره المصري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل وإصابة 10 من ميليشيا الحوثي خلال تمشيط الجيش للمخا استكمال التجهيزات لاستقبال الزوار.. الأمير محمد بن ناصر يتابع استعدادات الجنادرية بالفيديو.. حديقة المعالم بالرياض تعيش وضع خطير لا يخطر على البال “القطرية” تعين سعودية لديها كمديرة للعلاقات الحكومية وشؤون هيئة الطيران مصر ضيف شرف الجنادرية 31.. وزير الثقافة يستقبل نظيره المصري إسرائيل تعلن عن 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة العابد ينعش تدريبات الهلال قبل موقعة القادسية “حساب المواطن”: السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال لمَن يتلاعب في البيانات ماذا لو أصبح عدد ساعات اليوم 25 ساعة؟! ​صورة مؤثرة لعسكري يقدم تحية لشقيقه الشهيد مصادر: بدء حظر بيع التبغ ومشروبات الطاقة لمَن دون 18 عاماً بالصور.. أول ظهور لبشار الأسد بعد أخبار “الجلطة الدماغية”

مصر ضيف شرف الجنادرية 31.. وزير الثقافة يستقبل نظيره المصري

مصر ضيف شرف الجنادرية 31.. وزير الثقافة يستقبل نظيره المصري
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي اليوم معالي وزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم في المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض .
ويستضيف المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) هذا العام جمهورية مصر الشقيقة ( دولة ضيف الشرف للمهرجان ) .
بعد ذلك صحب معالي وزير الثقافة والإعلام , معالي وزير الثقافة المصري إلى مقر الدولة الضيف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) .
كما كان في استقباله سفير دولة مصر لدى المملكة ناصر حمدي .

C3hrZZdWQAANm6R C3hrZZxXUAAlfz0 C3hrZZbW8AATXeY

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>