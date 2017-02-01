“القطرية” تعين سعودية لديها كمديرة للعلاقات الحكومية وشؤون هيئة الطيران

كشف مصدر أن شركة الخطوط الجوية القطرية عينت قبل 6 أشهر المواطنة السعودية شروق بنت منصور بن سلطان في وظيفة مديرة العلاقات الحكومية وشؤون هيئة الطيران، بالمقر الرئيسي للشركة في المملكة.

وأشار المصدر، وفقاً لـ”مكة”، إلى أن الخطوط الجوية القطرية توظف عدداً من الكفاءات السعودية في مكاتبها بالمملكة وقطر، بينهن 4 سعوديات يعملن في مكاتب الشركة بجدة.

يشار إلى أن المواطنة السعودية شروق بنت منصور بن سلطان تحمل شهادة بكالوريوس في التسويق من جامعة اليمامة، ولديها خبرة كبيرة في مجال التسويق.