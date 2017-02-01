 “القطرية” تعين سعودية لديها كمديرة للعلاقات الحكومية وشؤون هيئة الطيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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“القطرية” تعين سعودية لديها كمديرة للعلاقات الحكومية وشؤون هيئة الطيران

“القطرية” تعين سعودية لديها كمديرة للعلاقات الحكومية وشؤون هيئة الطيران
المناطق_الرياض

كشف مصدر أن شركة الخطوط الجوية القطرية عينت قبل 6 أشهر المواطنة السعودية شروق بنت منصور بن سلطان في وظيفة مديرة العلاقات الحكومية وشؤون هيئة الطيران، بالمقر الرئيسي للشركة في المملكة.

وأشار المصدر، وفقاً لـ”مكة”، إلى أن الخطوط الجوية القطرية توظف عدداً من الكفاءات السعودية في مكاتبها بالمملكة وقطر، بينهن 4 سعوديات يعملن في مكاتب الشركة بجدة.

يشار إلى أن المواطنة السعودية شروق بنت منصور بن سلطان تحمل شهادة بكالوريوس في التسويق من جامعة اليمامة، ولديها خبرة كبيرة في مجال التسويق.

 

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