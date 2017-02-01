 بالفيديو.. حديقة المعالم بالرياض تعيش وضع خطير لا يخطر على البال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. حديقة المعالم بالرياض تعيش وضع خطير لا يخطر على البال

بالفيديو.. حديقة المعالم بالرياض تعيش وضع خطير لا يخطر على البال
المناطق -أشرف العصيمي
اشتكى عبر المناطق عدد من المواطنين القاصدين حديقة المعالم بمخرج 10بشرق العاصمة الرياض
 عن وجود سيارات بمواقف الحديقة  في حالات مختلفة منها ماهو محترق ومنها ماهو مصدوم.
مراسل  المناطق تواجد ميدانيا في موقع الحديقة ووجد ما لا يخطر على البال مما استدعى ضرورة توثيق المشهد بالفيديو لكونه أبلغ من الوصف والكلام.
وبعد ذلك اتجه مراسلنا إلي المشرف العام على الحديقة وهو من الجنسيه السودانية ومسؤول عن كافة الموظفين  بالحديقة بمن فيهم السعوديبن .
 وبسؤال مشرف الحديقة  عن العدد الكبير من السيارات المصدومة والمحترقة المتوقفة بالمواقف الخاصة ؟
بداية كانت اجابته أنه بلغ الأمانة ولم تتجاوب
وحين استفسار مراسلنا هل لديك رقم البلاغ الذي قدمته ؟ لتتغير إجابته ويقول لا
أبلغت عن طريق بالبريد الإلكتروني
المناطق تطرح على أمانة منطقة الرياض اسئلة
هل بالفعل مشرف الحديقه تواصل مع أمانة منطقة الرياض ولم تتجاوب الأمانة  ؟
وهل ستتخذ  الأمانة قرار في السيارات المصدومة والمحترقة بالحديقة؟
وهل النظام يسمح بأن يدير الحديقة والموظفين السعوديين وافد أجنبي ؟
 ايظا الحديقة لا يوجد  فيها ما يشير ان هناك مكان مخصص بالمواقف لذوي الاحتياجات الخاصة فهل سينظر لتخصيص  مواقف لهم ؟
علما بأن كل زائر لحديقة المعالم يدفع اجرمقداره خمسة ريالات .
  هذا وسيتابع مراسل المناطق موضوع الحديقة وما طرح من خبر
مع أمانة منطقة الرياض التي تعودنا منها التجاوب.

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