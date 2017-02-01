 استكمال التجهيزات لاستقبال الزوار.. الأمير محمد بن ناصر يتابع استعدادات الجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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استكمال التجهيزات لاستقبال الزوار.. الأمير محمد بن ناصر يتابع استعدادات الجنادرية

استكمال التجهيزات لاستقبال الزوار.. الأمير محمد بن ناصر يتابع استعدادات الجنادرية
المناطق - الجنادرية

يقوم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان مساء اليوم الاربعاء بزيارة قرية جازان التراثية بالجنادرية .

وقد أوضح وكيل امارة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ، بأن سمو امير جازان سيقوم بجولة تفقدية لجناح منطقة جازان في الجنادرية ، والتي تشمل المركز الحضري ، والمبنى التراثي ( الروشن ) ، والبيت الفرساني ، والبيت الجبلي والمسرح .
وأضاف  رئيس الوفد المشارك بمنطقة جازان  الاستاذ ابراهيم بن محمد الحازمي بأن قرية جازان التراثية بالجنادرية قد استكملت كافة الاستعدادات لاستقبال زوار القرية بالجنادرية ، حيث تم انهت كافة الكوادر البشرية أعمالها ، كما تم  توزيع المهام بين اللجان ،لإبراز الفعاليات التي سيتم تنفيذها من خلال في القرية طيلة ايام المهرجان ، من خلال البرامج الثقافية المتنوعة ، والفنون الشعبية التي تشتهر بها منطقة جازان من خلال الوانها المختلفة الجبلية والتهامية والبحرية
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