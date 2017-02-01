استكمال التجهيزات لاستقبال الزوار.. الأمير محمد بن ناصر يتابع استعدادات الجنادرية

يقوم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان مساء اليوم الاربعاء بزيارة قرية جازان التراثية بالجنادرية .
وقد أوضح وكيل امارة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ، بأن سمو امير جازان سيقوم بجولة تفقدية لجناح منطقة جازان في الجنادرية ، والتي تشمل المركز الحضري ، والمبنى التراثي ( الروشن ) ، والبيت الفرساني ، والبيت الجبلي والمسرح .
وأضاف رئيس الوفد المشارك بمنطقة جازان الاستاذ ابراهيم بن محمد الحازمي بأن قرية جازان التراثية بالجنادرية قد استكملت كافة الاستعدادات لاستقبال زوار القرية بالجنادرية ، حيث تم انهت كافة الكوادر البشرية أعمالها ، كما تم توزيع المهام بين اللجان ،لإبراز الفعاليات التي سيتم تنفيذها من خلال في القرية طيلة ايام المهرجان ، من خلال البرامج الثقافية المتنوعة ، والفنون الشعبية التي تشتهر بها منطقة جازان من خلال الوانها المختلفة الجبلية والتهامية والبحرية
وأضاف رئيس الوفد المشارك بمنطقة جازان الاستاذ ابراهيم بن محمد الحازمي بأن قرية جازان التراثية بالجنادرية قد استكملت كافة الاستعدادات لاستقبال زوار القرية بالجنادرية ، حيث تم انهت كافة الكوادر البشرية أعمالها ، كما تم توزيع المهام بين اللجان ،لإبراز الفعاليات التي سيتم تنفيذها من خلال في القرية طيلة ايام المهرجان ، من خلال البرامج الثقافية المتنوعة ، والفنون الشعبية التي تشتهر بها منطقة جازان من خلال الوانها المختلفة الجبلية والتهامية والبحرية
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