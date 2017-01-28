 مقتل وإصابة 10 من ميليشيا الحوثي خلال تمشيط الجيش للمخا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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مقتل وإصابة 10 من ميليشيا الحوثي خلال تمشيط الجيش للمخا

مقتل وإصابة 10 من ميليشيا الحوثي خلال تمشيط الجيش للمخا
المناطق_اليمن

لقي ثلاثة مصرعهم وأصيب سبعة من ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية، وذلك أثناء قيام الجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف بتمشيط ما تبقى من مدينة المخا والمناطق المجاورة، في وقت تعمل الفرق الهندسية على نزع وتفكيك الألغام التي زرعتها الميليشيا.
وأكد تقرير لقيادة محور تعز، مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من الجيش اليمني.
وفي سياق متصل، دكت مدفعية الجيش اليمني مواقع الميليشيا في تبه الجعشة والسلال وتبه سوفتيل شرق مدينة تعز، فيما تعرضت قرى البركنه بالعبدله في مقبنة غرب تعز لقصف بمضادات الطيران من مواقع الميليشيا الإنقلابية في جبل الحصن .
وأشار التقرير، إلى إصابة مدنيين جراء تعرضهما للقنص من قبل الميليشيا.

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