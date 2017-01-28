الاقتصاد والتخطيط: 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص بينها الصحة والتعليم والمطارات

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط تركي الحقيل، عن خطوات متقدمة، نحو تخصيص 16 جهة حكومية في المملكة، بينها الصحة والتعليم والمطارات.

جاء ذلك خلال لقاء تعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض أول أمس، حيث أكد الحقيل في كلمته أن الجهات الـ16 أصبحت جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى، إذ تم اختيارها بعد دراسة وتقويم 147 جهة حكومية، و85 مشروعاً مرتبطاً بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن بعض القطاعات اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق.

وأوضح أن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عدداً من الوزارات في نشاطات معينة، منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، والعمل، والنقل والمواصلات، بمختلف أنواعها.

ولفت إلى أن المرحلة أيضاً تشمل بعض الخدمات العامة، مثل تحلية المياه والمياه الوطنية والأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد ومستشفى الملك فيصل التخصصي، موضحاً أن بعض هذه الجهات ستتم “حوكمتها” وبعضها سيتم تخصيصها، وأخرى ستطرح للتشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص.