 ألمانيا ترفض طلب تركيا إطلاعها على صور الحملة ضد داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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ألمانيا ترفض طلب تركيا إطلاعها على صور الحملة ضد داعش

ألمانيا ترفض طلب تركيا إطلاعها على صور الحملة ضد داعش
إحدى الطائرات العسكرية التابعة لسلاح الجو الألماني في إنجرليك
المناطق_وكالات

قالت وزارة الدفاع الألمانية إن السلطات رفضت إطلاع تركيا على صور غير منقحة جمعتها طائرات تورنيدو المقاتلة التي تعمل انطلاقا من قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا في إطار الحملة ضد تنظيم داعش.

ويخشى نواب البرلمان الألماني من احتمال استخدام تركيا الصور عالية النقاء التي التقطت من الجو في حملتها العسكرية ضد الأكراد الساعين للحصول على حكم ذاتي وفرضوا قيودا شديدة على تبادل القوات الألمانية للبيانات التي تجمعها.

ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق على تقرير بمجلة دير شبيغل الألمانية نقل عن برقية دبلوماسية ألمانية القول إن تركيا رهنت موافقتها على استثمارات سكنية ألمانية في القاعدة الجوية بالسماح لها بالإطلاع على الصور.

وتسبب القضية التي ظهرت قبل أيام من زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتركيا للاجتماع بالرئيس رجب طيب إردوغان في مزيد من توتر العلاقات المتأزمة في الأساس بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وأشار تقرير المجلة إلى أن البرقية وصفت المسعى التركي لربط قضية الصور بخطط ألمانيا بناء مساكن جديدة في القاعدة بأنه “ابتزاز”.
وقالت إن مسؤولين تركيين كبيرين أحدهما ضابط عسكري كبير والآخر بو أرسلان المستشار السياسي لإردوغان تقدما شخصيا بالطلب.
وأغضبت تركيا برلين بمنعها بصورة مؤقتة الزيارات بعدما صوت النواب الألمان في يونيو الماضي لصالح إعلان أن مذبحة الأرمن على يد العثمانيين عام 1915 “إبادة جماعية”.

والبلدان مختلفان أبضا بسبب حملة تركيا على المعارضين بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو ومزاعم تركيا- التي ترفضها برلين- بأن ألمانيا تؤوي مسلحين أكرادا وأعداء آخرين للدولة التركية.

وبالإضافة إلى ذلك نقل عن وزير الدفاع التركي قوله يوم الأحد إن ألمانيا يجب أن ترفض طلبات للجوء من نحو 40 جنديا تركيا سابقا تشتبه أنقرة في أن لهم صلات بالانقلاب الفاشل.

 

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