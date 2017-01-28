 الطقس: كتلة هوائية باردة على شمال وغرب المملكة تمتد إلى القصيم والرياض والشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الطقس: كتلة هوائية باردة على شمال وغرب المملكة تمتد إلى القصيم والرياض والشرقية القتل قصاصاً بأحد الجناة في الرياض قتل آخر برشاش بسبب خلاف بينهما أبل تحقق مبيعات قياسية في أشهر “الكارثة” ألمانيا ترفض طلب تركيا إطلاعها على صور الحملة ضد داعش وجبة الإفطار.. فوائد ذهبية لحماية القلب والأوعية الدموية الاقتصاد والتخطيط: 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص بينها الصحة والتعليم والمطارات تأجيل مفاوضات جنيف.. ودي ميستورا يهدد المعارضة مقتل وإصابة 10 من ميليشيا الحوثي خلال تمشيط الجيش للمخا استكمال التجهيزات لاستقبال الزوار.. الأمير محمد بن ناصر يتابع استعدادات الجنادرية بالفيديو.. حديقة المعالم بالرياض تعيش وضع خطير لا يخطر على البال مصر ضيف شرف الجنادرية 31.. وزير الثقافة يستقبل نظيره المصري إسرائيل تعلن عن 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

الطقس: كتلة هوائية باردة على شمال وغرب المملكة تمتد إلى القصيم والرياض والشرقية

الطقس: كتلة هوائية باردة على شمال وغرب المملكة تمتد إلى القصيم والرياض والشرقية
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثير كتلة هوائية باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ،الجوف ،حائل ،تبوك ، مكة المكرمة والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية) . ومن ثم تؤثر على مناطق القصيم ، الرياض ، المنطقة الشرقية. بينما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على معظم مناطق المملكة .
كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير وتمتد الى مرتفعات الباحة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>