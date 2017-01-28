الطقس: كتلة هوائية باردة على شمال وغرب المملكة تمتد إلى القصيم والرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثير كتلة هوائية باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ،الجوف ،حائل ،تبوك ، مكة المكرمة والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية) . ومن ثم تؤثر على مناطق القصيم ، الرياض ، المنطقة الشرقية. بينما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على معظم مناطق المملكة .

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير وتمتد الى مرتفعات الباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.