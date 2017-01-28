“خيبة أمل” تمنع بان كي مون من الترشح لرئاسة كوريا الجنوبية

أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، يوم الأربعاء، عدم ترشحه للرئاسة في كوريا الجنوبية.

وأعلن بان كي مون، عن قراره، خلال مؤتمر صحفي مفاجئ، وفق ما نقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وذكر بان أنه “يشعر بخيبة أمل إزاء تصرفات المؤسسة السياسية في البلاد”، لكنه لم يأت على ذكر تفاصيل.

وأثار الأمين العام السابق للأمم المتحدة اهتماما في بلاده بعد عشر سنوات قضاها في الأمم المتحدة، وسرى الاعتقاد لفترة أنه يختبر المياه السياسية قبل أن يعلن ترشحه.

وتراجعت شعبية بان كي مون، مؤخرا، في استطلاعات الرأي حول من سيخلف الرئيسة المعزولة بارك غيون هاي.

وكان القضاء الأميركي، قد طلب من كوريا الجنوبية القبض على شقيقه بان كي سانغ بتهمة الاشتراك في مؤامرة لدفع رشوة من أجل تنفيذ عملية بيع مجمع مبان في فيتنام.

واعتذر بان كي مون، السبت الماضي، عما أثاره أفراد أسرته من قلق على المستوى الشعبي، وقال في بيان: “لم يكن لي علم بهذه القضية قط”.