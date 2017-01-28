مصادرة ( 6 ) طن مواد غذائية في مستودع مخالف ببحرة

تمكنت الفرق الرقابية ببلدية بحرة الفرعيه بمكة المكرمة ، من ضبط مطبخ عشوائي داخل مستودع يقوم بطبخ الطعام وتجهيزة ومن ثم توزيعه على مجموعة من أكبر المطاعم في جدة .

أوضح ذلك المهندس رائد الشريف رئيس بلدية بحرة الفرعيه ، وقال إن مراقبي البلدية واثناء جولاتهم الميدانية على المطاعم ، لاحظوا وجود كميات كبيرة من الأطعمة المخزنة في أحد المطاعم في مجمع بن لادن بمنطقة بحرة ، وفي وضع صحي سئ جداً ومخزنة بطريقه عشوائية وغير صحية والموقع غير مؤهل وغير مصرح له بذلك ، وتدني عام في مستوى نظافة الأواني والأدوات المستخدمة وسوء حفظ المواد إضافة الى وجود عدد من العمال لا يحملون شهادات صحية .

وقال إن البلدية شكلت على الفور فريقاً رقابيا يضم كلاً من الاستاذ احمد هدهود مدير ادارة الخدمات والمهندس فهد حريري مدير الادارة الفنية والاستاذ مهنا الحربي مشرف الفترة المسائية وعدد من المراقبين ، وتمت مداهمة الموقع ومصادرة كافة محتوياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق العمال وصاحب المطعم .

وقد بلغت كمية المصادرات اكثر من (٦ طن) مواد غذائية مجهولة المصدر ، شملت (4500) كيلو ملفوف و(210) كيلو رز و(900) كيلو ملفوف مطبوخ و(400) ربطة بقدونس، وتم اغلاق الموقع واعداد محضر بذلك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .

وأكد الشريف بأن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المطاعم والمطابخ والكافتيريات ومحلات المواد الغذائية وتجهيزها ، مشيرا الى أن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم للمحافظة على الاصحاح البيئي ، من خلال القيام بالجولات الميدانية للتأكد من بيع وتداول المواد الغذائية بصورة صحية سليمة ، والقضاء على كافة الظواهر التي تشكل خطرا على الصحة العامة .