مدربو ملتقى الشتاء بالجبيل: نعمل على صقل الموهبة وزرع التنافس

ثمن عدد من التربويين السعوديون والمشاركين في تدريب الطلاب الموهبين في ملتقى الشتاء المقام في الجبيل الصناعية الدور الكبير الذي تقوم به موهبة في سبيل تطوير مهارات الطلاب الموهوبين في العلوم والرياضيات وتجهيزهم للأولمبياد العالمي في التخصصات المختلفة. وتستضيف الهيئة الملكية بالجبيل الملتقى بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع حتى السابع من جمادي الأولى.

وقال سامح جودة مدرب الرياضيات “إنه من دواعي سروري الاشتراك في ملتقى الشتاء ٢٠١٧ للأولمبياد الدولي ضمن فريق الرياضيات لإمداد الطالب الموهوب بالمعلومات والمفاهيم والاستراتيجيات ومساعدته لبناء تفكير مبدع يتناسب مع مرحلته العمرية مبينا أن الملتقى هذا العام يتميز بزرع روح التعاون بين الطلاب والعمل كفريق واحد وتنشئة الطلاب على حب الله ثم حب الوطن وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان لجميع المساهمين في إنجاح الملتقى وأخص بالذكر السادة المسؤولين بالهيئة الملكية بالجبيل لحسن الاستقبال وكرم الضيافة ، جعله الله في ميزان حسناتهم.”

من جهته أشار المدرب أحمد بن فهد الغوينم إلى أنه سعيد باختياره لتدريب وتعليم الطلاب في الملتقى خاصة أنهم من الطلاب المميزين على مستوى المملكة.

وقال “قد لمسنا ذلك من خلال تفاعلهم ومشاركتهم الإيجابية في الحصص التدريبية مُشيرا إلى أن موهبه تسعى دائماً لاختيار أفضل الطلاب ليكونوا نواة للفريق السعودي المشارك في الأولمبياد الدولي موضحا أنهم كمدربين يعملون على صقل مواهب الطلاب العلمية وتفعيل مواطن الابداع لديهم وكذلك تأصيل الشخصية الجادة عند الطلاب وأنها اساس النجاح كما نعمل على خلق جو التنافس والاعتماد على النفس.

وقال الطالب عبدالله الشاعر، طالب مشارك من جده: “نثمن اهتمام موهبة بنا من خلال إقامة هذا الملتقى بشكل سنوي يشارك فيه نخبة من الطلاب المتميزين في العلوم والرياضيات من مناطق المملكة.”

و بين الشاعر أنه وزملائه استفادوا كثيراً من خبرة المدربين والطرق الابداعية في توضيح وإيصال المعلومة مؤكداً أن ذلك ساعدهم على تطوير قدراتهم ومداركهم وهيأهم بشكل جيد للمنافسة كما أشاد بروح التنافس الشريف بين الطلاب خاصة”

كما قدم الشاعر شكره وتقديره نيابةً عن زملاءه للجنة المشرفة على تنظيم الملتقى من الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في الخدمات التعليمية حيث تم توفير كل الخدمات اللازمة والتي ساعدتهم أثناء التدريب وبعده وقال “وجدنا كل شيء مهيأ مثل السكن والوجبات ومرافق الترفيه وغيرها.”

من جهته أكد الأستاذ على الشهري رئيس قسم شئون الطلاب بإدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل ورئيس اللجنة المشرفة على ملتقى الشتاء 2017م أن الفعاليات بدأت حسب الخطة المعدة وقد قامت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في الجهات المعنية بالتنظيمات اللازمة والتي أسهمت في نجاح الفعالية.

وقال إن مشاركة 13 طالبا من مدارس الهيئة الملكية بالجبيل في المسابقات لملتقى موهبه هو دليل على تقدم المستوى التعليمي لطلاب مدارس الهيئة الملكية بالجبيل ومؤشر على اهتمام الهيئة بخدمة الطلاب أثناء تحصيلهم العلمي وقال: “تعد مدارس الهيئة الملكية بالجبيل وبشهادة الجميع من الأفضل على مستوى المملكة من حث تجهيزها بكافة الاحتياجات مما أوجد بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة.”

وبين أن هذه هي المشاركة الثانية لطلاب مدارس الهيئة الملكية في ملتقى موهبه إذ حقق في العام الماضي الطالب يزن المجنوني المركز الثاني ويعتبر أصغر متسابق يحقق ميدالية على مستوى العالم في أولمبياد الرياضيات وحقق الطالب فيصل الهاجري شهادة تقدير في الاولمبياد الدولي وفضية في الاولمبياد الخليجي وتعود مشاركات طلاب الهيئة الملكية من العام 2010 الى 2016 م في مختلف الأولمبيادات وتم تحقيق 160 ميدالية في مراكز مختلفة. وكانت آخر مشاركة عالمية في الأولمبياد سويسرا.

وأوضح أنهم في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل يهيئون الطلاب للمشاركة في مثل هذه المسابقات من خلال إقامة الكثير من الفعاليات والمسابقات المختلفة في الأنشطة المختلفة ومنها العلوم والرياضيات.

وقال الشهري: “جهزنا كل ما يلزم للطلاب من خدمات حيث خصصنا مواقع ترفيهيه ورياضيه وزيارات لمعالم المدينة كما ان هناك اهتمام خاص بما يقدم من وجبات غذائية مناسبه حيث حرصنا على أن يشرف على الوجبات المقدمة أخصائي التغذية بكلية الجبيل الصناعية وكذلك الوجبات الخفيفة التي تقدم في أوقات متفرقة.”