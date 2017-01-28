أمانة المنطقة الشرقية تجتاز متطلبات المركز الوطني للتصديق الرقمي

اجتازت أمانة المنطقة الشرقية متطلبات واشتراطات اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كثاني جهة خدمية حكومية بالمنطقة الشرقية لتقدم خدمات التصديق الحكومي وضمن الجهات الأوائل على مستوى المملكة تحصل على الإعتماد والذي يُمّكن الأمانة من الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي الذي أنشئ لتعزيز التحول نحو التعاملات الإلكترونية في إصدار شهادات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الالكتروني وتشفير البيانات والتأكد من هوية الأطراف المتعاملة مع الأمانة إلكترونياً وإمكانية إجراء عملية التوقيع الإلكتروني ويسهم هذا الاعتماد في إيجاد بيئة تعاملات إلكترونية آمنة في إنجاز جميع المعاملات وتحقيق مستوى عالٍ من الثقة في التعاملات الإلكترونية كما يساعد في الارتقاء بجودة الخدمات والمنظومة الإلكترونية التي تقدمها الأمانة لجميع المستفيدين.

وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير جزيل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -يحفظها الله-، مشيرا الى أن تحقيق الامانة لهذه المنجزات هو من فضل الله -عز وجل- ثم بدعم واهتمام القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي، والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية راعي التقنية والذي تفضل مشكوراً بتدشين ( رقمي ) .

وأضاف: والشكر والتقدير والتهنئة موصولة لأهالي المنطقة الشرقية والزملاء بالقطاع البلدي والمجلس البلدي، وكوادر الأمانة كافة على جهودهم والعمل بروح الفريق الواحد.

وأكد الجبير أن خدمة المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم تمثل أولوية للأمانة، مبينا أن الأمانة لن تدخر أي جهد في سبيل تحقيق هدفها الاستراتيجي لتطبيق مفهوم الأمانة الرقمية واستثمار تقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، الأمر الذي يترجم تطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- ويرفع من مستوى رضا المستفيدين عن خدمات الأمانة، منوها الى أن هذا المنجز وما سبقه من إنجازات وما سيتحقق من انجازات يمثل جوانب تحفيزية لكل منسوبي الأمانة لمضاعفة وتعزيز واستمرار جهودهم خدمة للوطن والمواطن.