جناح جامعة الباحة بالجنادرية 31 ينقل الجانب الحضاري والمشرق للمنطقة

ينقل جناح جامعة الباحة هذا العام بقرية الباحة التراثية بالمهرجان الوطني للثقافة والتراث بالجنادرية ٣١ الجانب الحضاري والمشرق لمنطقة الباحة.

واوضح رئيس وفد جامعة الباحة فهد بن سعيد آل مجثل بأن مشاركة الجامعة تتمثل من خلال الركن المخصص لها ليقوم بدوره التكاملي مع بقية الإدارات الحكومية بالقرية التراثية حيث يعرض من خلال الجناح الجوانب الحضارية والمشرقة وجوانب التنمية التي تشهدها منطقة الباحة مضيفا بأن الجناح يظهر بحلة جديدة تحوي اربعة عشرة شاشة تفاعلية داخلية وخارجية يعرض من خلالها المشروعات التي تشهدها الجامعة من مشاريع منفذة وجاري تنفيذها وتحت الدراسة، إضافة إلى استعراض لكليات الجامعة، والتخصصات المتوفرة، والتعاون الدولي، والفرص الاستثمارية، وبيوت الخبرة، والدراسات العليا المتوفرة، وكذلك مجموعة من الأفلام الوثائقية عما تقوم به الجامعة من دور كبير لخدمة الطلاب ومنسوبيها والمجتمع، مؤكداً بأن الجامعة تعمل وفق رؤية ورسالة في كآفة ما تقدمه.

وأشار آل مجثل بأن الجامعة تنظم كذلك العديد من الأمسيات الثقافية والأدبية، كما أنها ستنفذ وبشكل يومي العديد من المسابقات الثقافية للزوار والتي تستهدف كآفة الشرائح.