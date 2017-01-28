 الفول السوداني يحميك من أخطر الأمراض .. ويطرد السموم والميكروبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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الفول السوداني يحميك من أخطر الأمراض .. ويطرد السموم والميكروبات

الفول السوداني يحميك من أخطر الأمراض .. ويطرد السموم والميكروبات
المناطق - وكالات

أمراض كثيرة لن تداهم جسمك لو تناولت الفول السوداني أو كنت من عشاقه، أبرزها السرطان والزهايمر والسكري وأمراض القلب، هذا ما يؤكده الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

وقال لـ”العربية.نت” إن الدراسات العلمية الحديثة، أثبتت أن الفول السوداني يحتوي على عناصر غذائية كبيرة ومهمة تفيد في رفع كفاءة الجهاز المناعي للجسم، وتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بالزهايمر والسرطان، وتقلل من أعراض الشيخوخة، مشيراً إلى أن الفول السوداني يحتوي على 25% من البروتينات التي تجدد أنسجة الجسم، وبه عناصر غذائية عديدة، مثل حامض الفوليك والمنغنيز والنياسين وفتيامينات عديدة تحمي القلب والشرايين، وتؤدي لخفض الكوليسترول الضار، وتحمي من الميكروبات والسموم.

وأكد بدران أن قشرة الفول السوداني تحتوي على مضادات أكسدة، وبه مادة خصبة لتجديد الخلايا والحفاظ على النضارة، وزيته نباتي غني بالبروتين ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية المهمة للجسم.

وأضاف أن الفول السوداني غني كذلك بمادة النياسين، التي تحمي الجسم من الزهايمر ومنع تكون حصوات المرارة، كما أنه غني بالألياف التي تساعد الجسم في التخلص من السموم وإنقاص الوزن وطرد السموم من الجسم والحماية من الربو.

وأكد أن الفول السوداني يحتوي أيضاً على مادة “التربتوفان” التي تنتج مادة السيروتنين بالجسم، وبالتالي تحمي الإنسان من الاكتئاب والتوتر وتؤدي لتعديل المزاج العام.

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