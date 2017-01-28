نزاهة: وظيفة كريستي لدى الخطوط السعودية‬ “شاغرة” وعلى السعوديين التقدم لشغلها

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أن قضية تعيين الخطوط السعودية للبنانية كريستي سركيس، في منصب مستشار علاقات عامة، لا تزال تحت الدراسة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن العجلان، أنه بموجب أنظمة الخدمة المدنية لا يجوز إشغال وظيفة بغير سعودي إلا إذا لم يتوفر سعودي لشغلها، وتعتبر الوظيفة شاغرة حكما، وفقاً لـ”الوطن”.

واعتبر العجلان، أن تعيين الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة المملوكة للدولة لغير السعوديين في وظائف تتوفر كفاءات سعودية مؤهلة لشغلها أمر لا يجوز، مشيرا إلى أنه بموجب أنظمة الخدمة المدنية فلا يجوز شغل وظيفة بغير سعودي، إلا إذا لم يتوفر سعودي لشغلها، وتعتبر الوظيفة شاغرة حكما.

وحول رأي الهيئة حيال توظيف غير سعوديين في وظائف توجد كفاءات مؤهلة لشغلها، وما إذا كانت “نزاهة” تعد ذلك من أوجه الفساد، قال العجلان إن تكييف القضية من أوجه الفساد من عدمه، يحتاج إلى القيام بـ3 إجراءات هي “البحث، والتدقيق، والتمحيص”، لمعرفة الخلفيات وراء مثل هذه المخالفة.