ساند دراق تفجّر طاقات الشباب في ربيع بريدة

فجّرت بطولة ساند دراق في مهرجان ربيع بريدة ٣٨ طاقات الشباب الذين أكتضت بهم كثبان عسيلان الرملية منذ اليوم الأول من إجازة الربيع ، وتشهد البطولة التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة بالقصيم بإشراف الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رهانات شرسة بين قائدي المركبات في كافة فروع المسابقة وهي فئة ٨ سلندر مفتوح و ٦ سلندر مفتوح ، وقير عادي إلأس ، و ٤ عجلات مفتوح ، و عجلتين دراجات (صحراوي ) ، وبلارس ( بقي ) وعروض الطيران الشراعي .

من جانبه بيّن المشرف على المسابقات الشبابية بدر الذربان ، أن الفعاليات تجد إقبالاً متميزاً من قبل الشباب وتنافساً مثالياً يعكسه حجم التنافس القوي داخل ساحة السباقات ، مؤكداً حرصهم على استقطاب ممارسي هذه الهوايات لممارسة هواياتهم في مكان مخصص وفق شروط ومواصفات آمنة ، يديرها كادر شبابي متخصص ، مؤكداً سعيهم لإيجاد متنفس مثالي متكامل بمختلف الهوايات ، مشيداً بدعم إدارة مهرجان ربيع بريدة 38 للشباب ، مقدماًشكره للاتحادالسعودي للسيارات والدرجات النارية .