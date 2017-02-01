 ساند دراق تفجّر طاقات الشباب في ربيع بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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ساند دراق تفجّر طاقات الشباب في ربيع بريدة

ساند دراق تفجّر طاقات الشباب في ربيع بريدة
المناطق / بريدة

فجّرت بطولة ساند دراق في مهرجان ربيع بريدة ٣٨ طاقات الشباب الذين أكتضت بهم كثبان عسيلان الرملية منذ اليوم الأول من إجازة الربيع ، وتشهد البطولة التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة بالقصيم بإشراف الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رهانات شرسة بين قائدي المركبات في كافة فروع المسابقة وهي فئة ٨ سلندر مفتوح و ٦ سلندر مفتوح ، وقير عادي إلأس ، و ٤ عجلات مفتوح ، و عجلتين دراجات (صحراوي ) ، وبلارس ( بقي ) وعروض الطيران الشراعي .

من جانبه بيّن المشرف على المسابقات الشبابية بدر الذربان ، أن الفعاليات تجد إقبالاً متميزاً من قبل الشباب وتنافساً مثالياً يعكسه حجم التنافس القوي داخل ساحة السباقات ، مؤكداً حرصهم على استقطاب ممارسي هذه الهوايات لممارسة هواياتهم في مكان مخصص وفق شروط ومواصفات آمنة ، يديرها كادر شبابي متخصص ، مؤكداً سعيهم لإيجاد متنفس مثالي متكامل بمختلف الهوايات ، مشيداً بدعم إدارة مهرجان ربيع بريدة 38 للشباب ، مقدماًشكره للاتحادالسعودي للسيارات والدرجات النارية .

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