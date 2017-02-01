 كلية العلوم التطبيفية تتواجد بفاعلية في مهرجان ربيع بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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كلية العلوم التطبيفية تتواجد بفاعلية في مهرجان ربيع بريدة

كلية العلوم التطبيفية تتواجد بفاعلية في مهرجان ربيع بريدة
المناطق / بريدة

نفذت كلية العلوم الطبية التطبيقية بج00امعة القصيم بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع بالجامعة، حملة توعوية وتفاعلية في إطار مشاركة الجامعة بمهرجان “ربيع بريدة 38″، اشتملت على عدة أنشطة وخدمات طبية مقدمة لزائري المهرجان، حملت عناوين: “بصري نافذتي للحياة”، و”دمك ودلالاته”، و”فحص ووقاية”، شارك فيها عدد من الاستشاريين في هذه التخصصات من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة إلى عدد من طلاب الامتياز بالكلية .
وقدم الاستشاريون كل ما يحتاجه الزوار من فحوصات طبية للعيون لحوالي 399 زائرا، كما تم تحليل تركيز السكر في الدم لحوالي 500 زائر، وقد بلغ عدد الزوار للحملة خلال هذا اليوم 1231 زائرا وزائرة، في حين تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية إلى المستشفيات المختصة.
وشملت الحملة عدداً من المحطات المهمة كالفحص والتشخيص للأخطاء الانكسارية، وضعف البصر الشديد، والفحص الشامل للعين، وقياس ضغط العين وعمى الألوان، بالإضافة إلى قياس نسبة السكر بالدم، وتحديد فصيلته، وكذلك الفحص باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية.
كما تم توزيع عدد من النشرات التوعوية في مجالات الحملة والتي شملت إرشادات وقائية حول كسل العين، وفيتامين د، والفحص الطبي قبل الزواج، وكيفية الوقاية من الأشعة، وكذلك التصوير بالموجات فوق الصوتية، وطرق الوقاية من الأشعة السينية x-ray ، والرنين المغناطيسي .

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