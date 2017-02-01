مهارات الفرسان على صهوات الجياد تلهب حماس زوار ربيع بريدة

استطاع فرسان مدرسة الجعيد للفروسية أن يلهبوا حماس زوار مهرجان ربيع بريدة 38 ، من خلال المهارات التي يقدمونها في فنون الفروسية بإتقان وحرفية عالية على صهوات جيادهم ، والتي تتمثل بالتقاط الأهداف النارية من على سطح الأرض بالرمح والسيف بسرعة عالية , بالإضافة إلى الوقوف على صهوة الجواد وهو يعدو بسرعة عالية ، وتخطي الموانع النارية

وأوضح مطلق الجعيد المشرف على مدرسة الجعيد للفروسية ، أن الفروسية من أمتع الهوايات وأصعبها في الوقت نفسه حيث تعتمد على المغامرة والتحدي ، إذ أن خطوات الفارس فيها محسوبة بدقة متناهية ، ومن يقتحم المجال الفروسي يجده مليئاً بالمتعة والإثارة ولكنها رياضة تتسم بالمغامرة والتحدي ، مؤكداً أن المهارات الفروسية التي يقومون بها الفرسان تحتاج إلى تركيز عال مع الجياد ، وذلك لكثافة زوار مهرجان ربيع بريدة الذين يستمتعون بمشاهدة العروض ، مؤكداً أن الفرسان استطاعوا أن ينفذوا المهارات بشكل طبيعي بفضل من الله سبحانه وتعالى أولاً ، ثم مهارة الفرسان والتمارين اليومية التي يقضونها مع الجياد ، مشيراً إلى أن حماس زوار مهرجان ربيع بريدة أعطاهم دفعة قوية نحو تقديم المزيد من العروض التي يقدمونها على مدى 21 عاماً.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان ربيع بريدة عبدالعزيز المهوس ، أن إيجاد فعاليات الفروسية ضمن برامج المهرجان ، كون رياضة الفروسية من أبرز الرياضات وأعرقها في المملكة ، ولما للخيل من مكانة ، وللارتباط الوثيق بين الفروسية والخيل بتاريخ المملكة العربية السعودية ، لذا من الواجب علينا أن نوليها ما تستحقه من الاهتمام ، وتعريف الزوار برياضة الفروسية العربية الأصيلة.